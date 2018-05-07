Предварительно, в Приамурье выгорело 557 тысяч гектаров

В столице Приамурья состоялась пресс-конференция, посвященная тому, как в регионе борются с пожарами, вызвавшими введение режима чрезвычайной ситуации.

На тушение пожаров в Приамурье выделят еще 15 миллионов рублей. Дополнительное финансирование выделено в связи с объявлением в области режима ЧС. 80 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета, не хватило.

Сейчас пожарные особое внимание уделяют информационной политике. И призывают амурчан не жечь сухую траву. Чтобы достучаться до жителей области, огнеборцы устроили пресс-конференцию. Специалисты рассказали о том, что всего за эту весну в области зафиксировано 325 лесных пожаров. Более 90 процентов всех возгораний начались по вине человека.

«Это сельхозвыжигания, это зажигания сухой травы местными жителями, которые хотят или увидеть зеленую травку или же по каким-то другим соображениям производят эти несанкционированнные выжигания. С вашей помощью, с помощью средств массовой информации, нужно информировать население о недопущении поджогов сухой травы», – говорит начальник отдела по связям с общественностью ФБУ «Авиалесоохрана» Алексей Нарышкин.

Малоснежная зима и сильный ветер усугубили и без того непростую ситуацию. С начала пожароопасного периода в регионе выгорело, по предварительным оценкам, 557 тысяч гектаров. При этом, по данным Гринпис, территория, пострадавшая от пожаров в Приамурье, превышает миллион гектаров. Такую разницу в масштабах специалисты объясняют неточностью измерений системы мониторинга пожаров.

«Сравнивать то, что дает система дистанционного мониторинга, тоже не всегда верно, потому что погрешность в 30 процентов – раз, во-вторых, я летал и наблюдал эти пожары. У нас эти пожары носят пятнистый характер. А космос дает по периметру: дал площадь в 1 000 гектаров, но внутри-то один участок не выгорел, второй не выгорел и так далее», – объяснил исполняющий обязанности министра лесного хозяйства Амурской области Михаил Ковалев.

Подсчитать точную площадь пострадавшей территории специалисты смогут только в июне. На сегодня в Приамурье действуют девять пожаров. Шесть из них закрыты решением комиссии по чрезвычайным ситуациям. Это значит, что пожары не будут тушить, так как они находятся в труднодоступных территориях.

Между тем с начала пожароопасного периода оштрафовали 58 амурчан. Сейчас на рассмотрение в Госдуму направлен документ об ужесточении наказания за несанкционированный пал травы. Если его примут, амурчан будут штрафовать на сумму до 100 тысяч рублей, должностным лицам грозит штраф до полумиллиона.