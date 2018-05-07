Амурчанин-ветеран Иван Крошка рассказал, как прошел войну

Благовещенец Иван Крошка дошел до Берлина, жал руку президенту России и видел самый грандиозный Парад Победы вживую. Единственный амурский ветеран Великой Отечественной войны, побывавший на главном параде страны, рассказал, как живет в мирное время.

Его любимый телеканал «Звезда» и военные фильмы, как напоминание о прожитых годах – ветеран Великой Отечественной войны Иван Крошка в свои 93 года проводит время у телевизора. Он получил повестку еще совсем мальчишкой. 16-летний Иван тогда работал трактористом в одном из сел Октябрьского района. Его направили на Ленинградский фронт.

Воспоминания о тех днях не отпускают. Однажды железнодорожный состав, в котором ехал амурский солдат, на польской границе бросили машинисты, и в них влетел паровоз. «Те солдаты, которые внизу лежали, их и накрыло всех. А нас, кто дежурил у печки, выбросило в дверь, обожгло этой печкой. Меня выкинуло – не знаю, как я выжил, даже не хочу вспоминать», – рассказывает ветеран. За годы войны он не раз был ранен, но дошел до Берлина и даже расписался на рейхстаге. Тот день, 2 мая 1945 года, Иван Семенович запомнил навсегда.

Шесть послевоенных лет Крошка служил в Германии. В 1950 году женился, жизнь налаживалась. Но в семье произошла трагедия – погибли две взрослые дочери. Спустя три года супругам удалось родить двойню. Сегодня сыновья заботятся об отце. «Жены нет, – говорит ветеран, рассматривая фотографии. – Вот год исполнился, как умерла… Жили вроде хорошо, да кончилось плохо. Надо было мне бы, а то она бросила и ушла».

Три года назад сбылась мечта Ивана Крошки: он побывал на главном параде страны в Москве. Сейчас дальних поездок не планирует. И в этом году 9 Мая Иван Семенович вновь наденет награды и обязательно отправится на парад с сыновьями и внуком, чтобы отметить 73 года со дня Великой Победы.