Владимир Путин четвертый раз вступил в должность президента России (видео)

Фото: kremlin.ru

7 мая в Большом Кремлевском дворце состоялась торжественная церемония вступления Владимира Путина в должность президента России. В присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и судей Конституционного Суда Российской Федерации Владимир Путин принес присягу народу России.

«Вступая в должность президента России, особенно остро осознаю свою колоссальную ответственность перед каждым из вас, перед всем нашим многонациональным народом, ответственность перед Россией – страной грандиозных побед и свершений, перед тысячелетней историей российской государственности и нашими предками. Их мужество, неустанный труд, непобедимое единство, священное отношение к родной земле – вечный пример преданности Отчизне», – сказал Путин.

«Целью моей жизни, работы будет, как и прежде, служение людям, нашему Отечеству. Для меня это превыше всего», – подчеркнул он, поблагодарив граждан России за поддержку и веру в то, что можно многое изменить к лучшему.

«Путь вперед не бывает простым, это всегда сложный поиск. Но история не прощает только одного: безразличия и непоследовательности, расслабленности и самоуспокоенности, особенно сегодня, в переломное время, в переломную эпоху, в эпоху бурных изменений во всём мире», – также сказал президент, вступая в должность. По его словам, России предстоит напряженная работа, которая потребует участия всего общества, деятельного вклада каждого, всех ответственных политических и гражданских сил.

В 2018 году в России будут отмечать 25-летие главного закона страны – Конституции. «Она подчеркнула безусловную ценность, приоритет прав и свобод граждан. Именно в гармоничном единстве свободного гражданина, ответственного гражданского общества и сильного, дееспособного, демократического государства вижу прочную основу для развития России», – сказал Путин.

«Как глава государства сделаю все, чтобы приумножить силу, процветание и славу России, чтобы оправдать запросы общества и надежды граждан страны. Убежден, что и сегодня мы добьемся прорыва, ведь мы – одна мощная команда, которой по плечу любые, даже самые сложные задачи. И пусть любовь к Отечеству, все лучшее, что есть в человеке, вдохновляет каждого из нас на поиск, на самосовершенствование – для личного успеха, для работы ради своей семьи, вдохновляет на общий напряженный труд для благополучия родной страны. Мы обязательно добьемся успеха! Верю, так и будет. Сделаю для этого все, что в моих силах», – пообещал президент.

Текст присяги, принесенной Владимиром Путиным народу России, опубликован на сайте президента России.