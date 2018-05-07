Обвиняемый по делу об убийстве жены в благовещенском детсаду плакал в суде

Как сообщало ИА «Амур.инфо», молодая женщина получила несколько ножевых ранений, в результате чего скончалась. Нападение произошло в тамбуре благовещенского детского сада № 47. В убийстве молодой матери сознался ее бывший муж, с которым они были в разводе. Свою вину он полностью признал, показания давать отказался. Ранее обвиняемый четыре раза привлекался к ответственности за нарушение закона, в том числе за нападение и грабеж.

У погибшей и обвиняемого остался трехлетний сын. Именно слова родственников об осиротевшем ребенке вызвали слезы у Варламова, заключенного в клетку в зале суда. До этого Константин Варламов вытирал слезы, пока сестра Татьяны рассказывала, как та познакомилась с будущим мужем.

По информации из зала суда, после развода с Константином Татьяна познакомилась с мужчиной. Это произошло примерно за две недели до рокового нападения в детском саду. В ночь перед трагедией Константин позвонил бывшей супруге, трубку взял мужчина. Возможно, это и повлияло на решение Константина напасть на мать его сына.

Суд проводил допрос участников дела – высказались родственники обвиняемого, сестра и коллеги погибшей. Согласно показаниям свидетелей, Татьяна Варламова не раз жаловалась на то, что муж ее бьет. Коллеги видели, что Татьяна приходила на работу в синяках.

Рассмотрение дела суд продолжит 21 мая.