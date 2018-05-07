Благовещенский пенсионер отдал незнакомцам деньги

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В дежурную часть отдела полиции в Благовещенска обратился 65-летний горожанин. Пенсионер рассказал, что мошенники выманили у него более 30 тысяч рублей. На улице прохожий предложил ему поделить якобы оброненные кем-то деньги.

Предварительно установлено, что на одной из улиц города к заявителю подошел мужчина и спросил, как пройти до определенного адреса. Пока пенсионер объяснял прохожему маршрут, незнакомец поднял сверток с деньгами, который якобы уронил неизвестный прохожий, и предложил поделить сумму поровну. Пенсионер не согласился, но в это время рядом оказался якобы владелец свертка и стал утверждать, что потерпевший присвоил находку себе. Чтобы удостовериться, что деньги он не брал, неизвестные попросили потерпевшего показать содержимое его пакета, а также проверить его банковские счета. Оказавшись под психологическим давлением злоумышленника, амурчанин снял наличность через банкомат и отдал все незнакомцу. Вернувшись домой, пожилой благовещенец обнаружил, что у него пропали деньги, которые находились в пакете до встречи с незнакомцами.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину». Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

Амурская полиция напоминает: «Будьте осторожны при общении с незнакомыми людьми. Ни в коем случае не передавайте неизвестным людям свои вещи и сбережения, не переводите им деньги, не сообщайте реквизиты своей банковской карты, а также персональные данные». «Предупредите своих пожилых родственников, близких о возможных фактах мошенничества, о том, что необходимо соблюдать правила безопасного поведения», – напоминают сотрудники полиции.

О фактах мошенничества следует незамедлительно сообщать в полицию. Телефоны вызова полиции: 02, (102 с сотового телефона), телефон доверия УМВД в Благовещенске: (4162) 59-40-59.