В Амурской области разыскивается мужчина со шрамом на подбородке
Сотрудники отдела МВД России по Тамбовскому району Амурской области разыскивают пропавшего без вести Михаила Михайловича Косаревского. Мужчина, которому 17 мая исполнится 41 год, ушел из общежития в селе Муравьевка. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленые. Есть особые приметы – в районе подбородка небольшой шрам. На момент ухода Михаил Косаревский был одет в шорты и тапочки черного цвета, серую болоньевую куртку с капюшоном.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, полицейские просят позвонить по телефонам: (41638) 21-2-02, 21-5-45 или по телефону 02 (сотовые операторы – 102).
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