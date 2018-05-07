На параде в Белогорске военнослужащих впервые экипируют в «Ратник»

Фото пресс-службы ВВО

В Белогорске состоялась генеральная репетиция Парада Победы. Офицеры, вышедшие на парад, будут одеты в парадную форму нового образца, а женщины-военнослужащие наденут шляпки. Кроме того, впервые одна рота военнослужащих будет экипирована в «Ратник».

По центральной площади города прошли парадные расчеты соединений и воинских частей Восточного военного округа, силовых ведомств региона и всероссийского движения «Юнармия». За парадными расчетами умение держать скорость и дистанции продемонстрировали водители и механики-водители боевой техники механизированной колонны.

Исполняющий обязанности командующего общевойсковым объединением генерал-майор Григорий Тюрин проверил готовность войск гарнизона к проведению парада Победы.

9 мая в военном параде примет участие около 1 300 военнослужащих, в том числе от Минобороны – порядка 1 тысячи человек. Это максимальное количество войск, привлекаемое к парадам в истории Белогорского гарнизона, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

«Ратник» – боевая экипировка военнослужащего, которую называют также комплектом солдата будущего. Это комплекс современных средств защиты, связи, оружия и боеприпасов, который включает в себя системы ночного видения и мониторинга психофизиологического состояния солдата. Броня и одежда изготовлены из продвинутых материалов.

Парадная форма одежды нового образца отличается от предыдущего варианта закрытым однобортным кителем без подворотничка, на воротнике которого исполнено золотое шитье в виде гвардейских петлиц образца 19-го века. Поставки формы начались в 2018 году.

Шляпки в качестве головного убора повседневной формы для военнослужащих-женщин введены с середины 2017 года.