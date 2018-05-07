Из-за ошибки некоторые благовещенские ветераны остались без праздничного обеда

5 мая в Благовещенске состоялся праздничный обед для ветеранов Великой Отечественной войны. Мероприятие организовал областной узбекский национально-культурный центр «Олтин-Водий». При этом возникла путаница с адресами, и некоторые из приглашенных ветеранов остались без обеда.

Ветеранов, а также представителей амурских СМИ пригласили в кафе на улице Шевченко. Но, когда люди пришли, оказалось, что мероприятие проходит в другом месте – в кафе на улице Заводской. Заведения находятся на значительном расстоянии друг от друга, поэтому часть приглашенных ветеранов войны и труда, детей войны предпочли уехать домой. В результате праздничный обед для ветеранов в кафе на Заводской состоялся, но его участников было значительно меньше, чем предполагалось.

Глава «Олтин-Водий» Абдимухтар Палванов рассказал ИА «Амур.инфо», что такие обеды для ветеранов в преддверии Дня Победы организация проводит ежегодно. Он подтвердил, что в этом году произошла путаница. Тем не менее все прошло нормально. Ветеранов войны и труда, детей войны поздравили официальные лица.

В пресс-службе министерства культуры и национальной политики Амурской области информагентству также подтвердили факт ошибки в адресах. Когда об этом стало известно, за ветеранами отправили автомобиль, но люди его не дождались.

Изначально в мероприятии должно было участвовать около 50 человек. Виновник инцидента пока неизвестен, пояснили в пресс-службе.