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Из-за ошибки некоторые благовещенские ветераны остались без праздничного обеда

Из-за ошибки некоторые благовещенские ветераны остались без праздничного обеда

5 мая в Благовещенске состоялся праздничный обед для ветеранов Великой Отечественной войны. Мероприятие организовал областной узбекский национально-культурный центр «Олтин-Водий». При этом возникла путаница с адресами, и некоторые из приглашенных ветеранов остались без обеда.

Ветеранов, а также представителей амурских СМИ пригласили в кафе на улице Шевченко. Но, когда люди пришли, оказалось, что мероприятие проходит в другом месте – в кафе на улице Заводской. Заведения находятся на значительном расстоянии друг от друга, поэтому часть приглашенных ветеранов войны и труда, детей войны предпочли уехать домой. В результате праздничный обед для ветеранов в кафе на Заводской состоялся, но его участников было значительно меньше, чем предполагалось.

Глава «Олтин-Водий» Абдимухтар Палванов рассказал ИА «Амур.инфо», что такие обеды для ветеранов в преддверии Дня Победы организация проводит ежегодно. Он подтвердил, что в этом году произошла путаница. Тем не менее все прошло нормально. Ветеранов войны и труда, детей войны поздравили официальные лица.

В пресс-службе министерства культуры и национальной политики Амурской области информагентству также подтвердили факт ошибки в адресах. Когда об этом стало известно, за ветеранами отправили автомобиль, но люди его не дождались.

Изначально в мероприятии должно было участвовать около 50 человек. Виновник инцидента пока неизвестен, пояснили в пресс-службе.

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#праздники #происшествия

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Комментарии
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  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    2 часа назад

    Не ту страну назвали Гондурасом

  • Соната

    Соната
    2 часа назад

    мероприятие прошло нормально

    Да ладно?

  • Оля111

    Оля111
    1 час назад

    Плохо.

  • Я сама

    Я сама
    1 час назад

    А исправлять косяк кто-нибудь собирается? Люди в возрасте обидчивы ж как дети... Развезите им по домам наборы вкусняшек, попытайтесь хоть как-нибудь выровнять им настроение накануне праздника

  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Я сама

    А исправлять косяк кто-нибудь собирается? Люди в возрасте обидчивы ж как дети... Развезите им по домам наборы вкусняшек, попытайтесь хоть как-нибудь выровнять им настроение накануне праздника



    +++ Обидно за людей.

  • gbsdex

    gbsdex
    1 час назад

    жалко было 100р. что бы такси людям вызвать!!! Вы пиаритесь за счёт Ветеранов, а такие жадные!!! ФУ и позор!

  • Соната

    Соната
    1 час назад

    paravis

    Я сама

    А исправлять косяк кто-нибудь собирается? Люди в возрасте обидчивы ж как дети... Развезите им по домам наборы вкусняшек, попытайтесь хоть как-нибудь выровнять им настроение накануне праздника



    +++ Обидно за людей.



    наборы вкусняшек

    это мы живем ради вкусняшек урвать

    а эти люди в своем большинстве на мероприятие шли ради простого человеческого общения

  • gbsdex

    gbsdex
    1 час назад

    Администрация пока что то узнает год пройдёт. а то и вообще пока носом не тыкнешь!! То у них стройки без разрешения, то мусор оказался не виден. Адрес не верный, да это просто вообще тупизм, в этом вся власть! И, что теперь обед прошёл и забыли??? Руки в ноги и поехали с обедом домой с цветами и деньгами. А Министр оплатит! ЗП у него норм.

  • Я сама

    Я сама
    59 минут назад

    Соната

    paravis

    Я сама

    А исправлять косяк кто-нибудь собирается? Люди в возрасте обидчивы ж как дети... Развезите им по домам наборы вкусняшек, попытайтесь хоть как-нибудь выровнять им настроение накануне праздника



    +++ Обидно за людей.



    наборы вкусняшек

    это мы живем ради вкусняшек урвать

    а эти люди в своем большинстве на мероприятие шли ради простого человеческого общения



    Раз простое человеческое общение не состоялось, пусть возмещают моральный вред таким образом

  • sinoptik

    sinoptik
    40 минут назад

    gbsdexАдминистрация пока что то узнает год пройдёт. а то и вообще пока носом не тыкнешь!! То у них стройки без разрешения, то мусор оказался не виден. Адрес не верный, да это просто вообще тупизм, в этом вся власть! И, что теперь обед прошёл и забыли??? Руки в ноги и поехали с обедом домой с цветами и деньгами. А Министр оплатит! ЗП у него норм.


    Согласна, некрасиво вышло((((только при чем здесь администрация?И какая из них? Ну прочтите уже кто организовывал это мероприятие

  • Соната

    Соната
    38 минут назад

    sinoptik

    gbsdex

    Администрация пока что то узнает год пройдёт. а то и вообще пока носом не тыкнешь!! То у них стройки без разрешения, то мусор оказался не виден. Адрес не верный, да это просто вообще тупизм, в этом вся власть! И, что теперь обед прошёл и забыли??? Руки в ноги и поехали с обедом домой с цветами и деньгами. А Министр оплатит! ЗП у него норм.



    Согласна, некрасиво вышло((((только при чем здесь администрация?И какая из них? Ну прочтите уже кто организовывал это мероприятие



    а не они пришли поздравлять разве? могли бы и поинтересоваться куда идут и как там всё с организацией мероприятия, они ж лица официальные, не должны попасть в просак

  • sinoptik

    sinoptik
    30 минут назад

    Соната
    sinoptik

    gbsdex

    Администрация пока что то узнает год пройдёт. а то и вообще пока носом не тыкнешь!! То у них стройки без разрешения, то мусор оказался не виден. Адрес не верный, да это просто вообще тупизм, в этом вся власть! И, что теперь обед прошёл и забыли??? Руки в ноги и поехали с обедом домой с цветами и деньгами. А Министр оплатит! ЗП у него норм.



    Согласна, некрасиво вышло((((только при чем здесь администрация?И какая из них? Ну прочтите уже кто организовывал это мероприятие



    а не они пришли поздравлять разве? могли бы и поинтересоваться куда идут и как там всё с организацией мероприятия, они ж лица официальные, не должны попасть в просак


    Вот вас как официальное лицо, пригласили на мероприятие для поздравления. Вы будете проверять меню, списочную численность приглашенных, кто на чем едет, как кого оповестили и т.д.? Ну нет же?! Досадная оплошность, уверена что организаторы ее постараются исправить.

  • Соната

    Соната
    26 минут назад

    sinoptik

    Соната

    sinoptik

    gbsdex

    Администрация пока что то узнает год пройдёт. а то и вообще пока носом не тыкнешь!! То у них стройки без разрешения, то мусор оказался не виден. Адрес не верный, да это просто вообще тупизм, в этом вся власть! И, что теперь обед прошёл и забыли??? Руки в ноги и поехали с обедом домой с цветами и деньгами. А Министр оплатит! ЗП у него норм.



    Согласна, некрасиво вышло((((только при чем здесь администрация?И какая из них? Ну прочтите уже кто организовывал это мероприятие



    а не они пришли поздравлять разве? могли бы и поинтересоваться куда идут и как там всё с организацией мероприятия, они ж лица официальные, не должны попасть в просак



    Вот вас как официальное лицо, пригласили на мероприятие для поздравления. Вы будете проверять меню, списочную численность приглашенных, кто на чем едет, как кого оповестили и т.д.? Ну нет же?! Досадная оплошность, уверена что организаторы ее постараются исправить.



    меню - нет. а как кого оповестили, сколько человек будет, почему не пришло заявленное число приглашенных - да. просто являясь руководителем. ну а такого масштаба и с таким исходом - со стыда бы сгорела

  • Соната

    Соната
    24 минуты назад

    sinoptik

    Соната

    sinoptik

    gbsdex

    Администрация пока что то узнает год пройдёт. а то и вообще пока носом не тыкнешь!! То у них стройки без разрешения, то мусор оказался не виден. Адрес не верный, да это просто вообще тупизм, в этом вся власть! И, что теперь обед прошёл и забыли??? Руки в ноги и поехали с обедом домой с цветами и деньгами. А Министр оплатит! ЗП у него норм.



    Согласна, некрасиво вышло((((только при чем здесь администрация?И какая из них? Ну прочтите уже кто организовывал это мероприятие



    а не они пришли поздравлять разве? могли бы и поинтересоваться куда идут и как там всё с организацией мероприятия, они ж лица официальные, не должны попасть в просак



    Вот вас как официальное лицо, пригласили на мероприятие для поздравления. Вы будете проверять меню, списочную численность приглашенных, кто на чем едет, как кого оповестили и т.д.? Ну нет же?! Досадная оплошность, уверена что организаторы ее постараются исправить.



    организатор? лоббирующий официоз))))

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