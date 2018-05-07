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сегодня, 17:30 2

Проект «Светофор»: скоро продукты в магазинах разложат по степени их полезности

Проект «Светофор»: скоро продукты в магазинах разложат по степени их полезности
Фото: tass.ru

Пилотный проект по добровольной маркировке продуктов питания цветами светофора – зеленым, желтым, красным – в зависимости от уровня содержания в них соли, сахара и жирных кислот может начаться летом 2018 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

Такая индикация позволит потребителю «сделать осознанный выбор» при покупке продовольственных товаров, считают в ведомстве. В результате формировать здоровый рацион питания станет проще, что в перспективе снизит в России количество алиментарных заболеваний – тех, что связаны с недостатком или избытком тех или иных пищевых веществ в организме.

«Пилотный проект может быть запущен летом 2018 года», – отметили в Роспотребнадзоре. Его презентация может состояться в июне.

В середине апреля руководитель ведомства Анна Попова провела встречу с производителями пищевой продукции, а также с представителями крупнейших торговых сетей, на которой обсуждались запуск и реализация проекта «Светофор». Роспотребнадзор разработал методические рекомендации для производителей по добровольной цветовой индикации продуктов, сообщало ранее ведомство. Проект подразумевает создание в магазинах отдельных полок, на которых будет выставлена промаркированная цветами светофора продукция. Крупные ретейлеры и производители сообщили ведомству о готовности присоединиться к эксперименту.

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#здоровье #российская власть #торговля #экономика

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Комментарии
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  • Пещеход

    Пещеход
    45 минут назад

    «—Осетрину прислали второй свежести, — сообщил буфетчик. — Голубчик, это вздор! — Чего вздор? — Вторая свежесть — вот что вздор! Свежесть бывает только одна — первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!». Навеяло...

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