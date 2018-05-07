Проект «Светофор»: скоро продукты в магазинах разложат по степени их полезности

Фото: tass.ru

Такая индикация позволит потребителю «сделать осознанный выбор» при покупке продовольственных товаров, считают в ведомстве. В результате формировать здоровый рацион питания станет проще, что в перспективе снизит в России количество алиментарных заболеваний – тех, что связаны с недостатком или избытком тех или иных пищевых веществ в организме.

«Пилотный проект может быть запущен летом 2018 года», – отметили в Роспотребнадзоре. Его презентация может состояться в июне.

В середине апреля руководитель ведомства Анна Попова провела встречу с производителями пищевой продукции, а также с представителями крупнейших торговых сетей, на которой обсуждались запуск и реализация проекта «Светофор». Роспотребнадзор разработал методические рекомендации для производителей по добровольной цветовой индикации продуктов, сообщало ранее ведомство. Проект подразумевает создание в магазинах отдельных полок, на которых будет выставлена промаркированная цветами светофора продукция. Крупные ретейлеры и производители сообщили ведомству о готовности присоединиться к эксперименту.