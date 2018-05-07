Благовещенск посетили участники литературного автопробега на «Жигулях»

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Автопутешественники, добирающиеся из Липецка в Южно-Сахалинск на «Жигулях», совершили незапланированный визит в Благовещенск. Организаторы и участники необычного путешествия – писатели Александр Пономарев и Андрей Новиков. О своих впечатлениях они рассказали на встрече с амурскими коллегами.

«Люди замечательные, помогают сердцем и душой!», «Дороги, вопреки ожиданиям, отличные!», «Страна раскрывалась перед глазами во всей своей красе!», «Благовещенск – город хорошего настроения и положительной энергетики», – такие мнения высказали путешественники.

В отделе краеведения и редких книг Амурской областной научной библиотеки Александра Пономарева и Андрея Новикова от имени всех амурских писателей приветствовали председатель Амурского областной общественной писательской организации Союза писателей России Станислав Сахончик и директор библиотеки Наталья Долгорук. Участники встречи задавали гостям вопросы о литературе и экономике, о профессиональной и личной жизни.

Александр Пономарев – писатель, драматург, родился и живет в Липецке. Служил в органах внутренних дел РФ, ветеран боевых действий на Кавказе. Является автором пяти книг прозы и драматургии: «За нас. За вас. За Северный Кавказ» (2008), «Хризантемы для Эммы» (2012), «Эпоха Водолея» (2015), «Бабкины сказки – дедкины подсказки» (2015), «Охота на призрака» (2015).

Андрей Новиков родился в селе Алабузино Бежецкого района Тверской области. Окончил Литературный институт имени Горького. Работал корреспондентом, ответственным секретарем в газетах «Липецкие известия», «Липецкая газета», «Провинциальный репортер», специальным корреспондентом РИА Новости по Липецкой области, главным редактором газеты «Город Лип». Автор пяти книг.