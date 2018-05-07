Эстрадная студия «Феерия» провела концерт-выпускной

Благовещенская эстрадная студия «Феерия» сделала самый большой выпуск за историю детской филармонии. Обучение в эстрадной студии рассчитано на 10 лет, и каждый год в мае здесь чествуют выпускников. Очередной выпуск – самый большой за историю коллектива – состоялся 6 мая на отчётном концерте «Нарисовать мечту».

Эстрадная студия «Феерия» детской областной филармонии славится своими поющими и танцующими детьми, которые могут почти все. Ребята крепко дружат с сольфеджио, а поставленные номера хоть сейчас можно выставлять на самые престижные конкурсы. Впрочем, в «Феерии» так и делают, и победы случались не раз.

Сегодня в эстрадной студии занимаются 56 детей в возрасте от 5 до 16 лет. В отчетном концерте приняли участие дети разных возрастов – все оказались яркими и интересными артистами. Были исполнены как сольные, так и массовые номера. Причем в каждом был свой сюжет. Например, Кристина Цаплина спела о забавном эскимосе, Артем Малышев напомнил всем папам, что они когда-то были маленькими, а вокальный ансамбль студии поведал о любимчике девушек Сане. Чистый вокал сопровождался артистичной подачей, хорошими танцами и красивыми костюмами.

Отчетный концерт продолжался два часа, после чего по традиции эстрадная студия «Феерия» чествовала своих выпускников. В этом году их оказалось 11 – 10 девушек и один молодой человек. Это самый большой выпуск не только за всю историю коллектива, но и за все время работы детской филармонии

«В студию мы берем с пяти лет всех талантливых детей, которым бог дал. А набор того года, видимо, оказался самым трудолюбивым, самым терпеливым. Велика заслуга в этом и родителей, конечно. Могу сказать, что эти дети умеют все – петь, танцевать, планировать свое время, дружить и быть настоящими людьми», – рассказала художественный руководитель эстрадной студии «Феерия» Лариса Старинская.

В финале выпускники исполнили песню с говорящим названием «Мы мечтали о сцене», после чего получили цветы и подарки. С окончанием обучения их поздравила директор Амурской областной филармонии Ольга Смирнова. Благодарственные письма были вручены и родителям выпускников.

Подробнее о том, как прошел концерт, – в авторской рубрики Натальи Наделяевой «Культпросвет».