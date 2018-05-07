В Зее мужчина разгуливал по улице, вооружившись палкой с гвоздями

Фото: instagram.com/rosgvard_amurobl

В городе Зея сотрудники Росгвардии задержали опасного мужчину. Амурчанин разгуливал по улице, вооружившись палкой с гвоздями, и пугал прохожих. По словам очевидцев, он повредил чужое имущество.

Сначала неадекватного мужчину заметили в микрорайоне Светлый. В руках у него была тяжелая палка с гвоздями, торчащими острыми краями наружу. Очевидцы сообщили, что амурчанин повредил автомобиль возле одного из домов и разбил стекла в квартире на первом этаже.

В дальнейшем мужчина сел в автобус возле привокзальной площади. В этот же автобус следом зашли прибывшие на место сотрудники Росгвардии. Водитель заблокировал двери. Мужчину задержали с применением силы, он был доставлен в полицию.

Как сообщается в Инстаграме Росгвардии по Амурской области, задержанный – 1991 года рождения. Палка, которая была у него в руках, напоминала палицу – тяжелую боевую дубину.