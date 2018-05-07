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сегодня, 15:42 2

Амурчане задолжали по имущественным налогам почти 800 миллионов рублей

Амурчане задолжали по имущественным налогам почти 800 миллионов рублей
Фото: gusev-online.ru

Около 290 тысяч жителей Амурской области имеют долги по налогам в сумме 796 миллионов рублей. Таковы данные налоговой на 1 апреля 2018 года. Наибольшая сумма долга в размере 491 миллиона рублей накоплена владельцами транспортных средств.

По земельному налогу сохраняется недоимка в размере 152 миллионов рублей, по налогу на имущество физических лиц –153 миллионов рублей. За 2016 год задолженность числится у 170 тысяч физических лиц на сумму 393 миллиона рублей.

«Налоговый орган, выявив задолженность, в соответствии со статьей 69 Налогового кодекса РФ направляет должнику требование об уплате налога в добровольном порядке, неисполнение которого влечет меры принудительного взыскания, а именно передачу в судебные органы заявления о взыскании задолженности. За первый квартал 2018 года в судебные органы передано почти 30 тысяч заявлений на сумму 323 миллиона рублей в отношении физических лиц, не уплативших налоги за 2016 год», – рассказали в налоговой службе Амурской области.

Исполнительный лист или судебный приказ, полученный от судебного органа, направляется либо по месту работы должника, и взыскание производится с заработной платы, либо в службу судебных приставов, которая взыскивает задолженность за счет имущества физического лица, пояснили специалисты. Так, за первый квартал 2018 года служба судебных приставов получила для наложения взыскания три тысячи судебных актов на сумму 13 миллионов рублей. Одна тысяча судебных актов на 4,3 миллиона рублей направлена на исполнение работодателю или иному лицу, осуществляющему периодические выплаты.

«Обращаем внимание, что судебные разбирательства имеют весьма неприятные последствия для должника. Неплательщику придется уплатить не только сам налог, но и пени в связи с просрочкой платежа, государственную пошлину за рассмотрение дела в суде и исполнительский сбор в размере 7 % от суммы долга. Процедуры по взысканию задолженности также сопровождаются арестом счетов в кредитных учреждениях, удержанием сумм долга из заработной платы, пенсий, запретом на выезд за пределы Российской Федерации», – добавили в налоговой.

Проверить, есть ли долги по налогам (при наличии произвести их онлайн-оплату) можно с помощью электронного сервиса сайта ФНС России nalog.ru «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Для подключения к нему следует обратиться в любую налоговую инспекцию Российской Федерации.

Сервис сайта налоговой службы «Заплати налоги» также дает возможность сформировать и распечатать платежные документы на оплату налогов в кредитном учреждении или осуществить безналичные платежи. Однако для того чтобы им воспользоваться, необходимо знать сумму налога к оплате.

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#налоги

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Комментарии
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  • ООШШ

    ООШШ
    1 час назад

    В суд поступило 30 тысяч заявлений на сумму 323 миллиона,это и неудивительно,ведь оценили имущество по заоблачной кадастровой сумме,ох сколько наметили собрать с населения денег,а нету.Теперь надо за неуплату отбирать квартиры,гаражи,авто,это они быстро умеют делать.А чтобы оспорить кадастровую стоимость,надо столько денег,время и главное здоровья,чтобы пройти суд,и не факт,что решение будет в вашу пользу,у нас закон,что дышло,куда поверни туда и вышло.

  • brokle

    brokle
    21 минута назад

    верно сказано

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