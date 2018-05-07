В Латвии захоронили советских солдат, среди них – амурчанин

На братском кладбище в латвийском населенном пункте Ропажи преданы земле останки 240 солдат Красной Армии, погибших во время Великой Отечественной войны. Восьмерых воинов удалось идентифицировать, среди них – один амурчанин.

Останки были найдены в 2017 году поисковыми отрядами «Легенда», «Орден», «Патриот», «Вента». «Из 240 погибших нам удалось идентифицировать только восьмерых… Прочтите их имена, некоторым из них было всего по 18−19 лет! Отпели ребят, вечная им память и земля пухом», – написала в Фейсбуке депутат самоуправления Риги Регина Лочмеле-Лунева.

«Мы подняли их всех, солдат из огромной забытой братской могилы на сельской дороге у Пампали. 22 апреля наш поисковый отряд #Leģenda нашел в этом месте 145 солдат. Сегодня, вскрыв полотно дороги, обнаружили еще 95. Нам вновь улыбнулась поисковая удача, потому что и на сей раз удалось обнаружить предметы, по которым мы сможем идентифицировать по меньшей мере троих солдат: орден Красной Звезды, медаль "За отвагу" и солдатский медальон с хорошо сохранившейся запиской внутри. К подъему солдат сегодня подключились поисковики со всей Латвии: из Курземе, Даугавпилса, Прейли. Приехали и наши друзья из Литвы. Поисковое братство достойно отдельного рассказа. Теперь будем работать над установлением имен забытых солдат. И даже если они останутся неизвестными, мы вправе сегодня им сказать: "С возвращением вас, ребята! По вашим косточкам больше никто не будет ездить"», – пишет Регина.

Среди имен воинов, которых удалось опознать, – гвардии рядовой Петр Михайлович Соковиков 1916 года рождения, родом из Амурской области. Убит 29 декабря 1944 года. Его опознали по схеме захоронения.

Алексей Яковлевич Белобородов, 1917 года рождения, родом из Иркутской области. Убит 24 января 1945 года, опознан по медали «За отвагу». Младший сержант Алексей Григорьевич Жучков, 1926 года рождения, родом из Орловской области. Убит 25 января 1945 года, опознан по ложке с именем. Сержант Василий Григорьевич Лучкин, 1909 года рождения, родом из Джамбулской области Казахстана. Убит 9 августа 1944 года, опознан по портсигару с именем. Гвардии рядовой Александр Алексеевич Марневский, 1926 года рождения, родом из Ленинградской области. Убит 29 декабря 1944 года, опознан по коробочке с именем. Сержант Николай Тарасович Озимов, 1922 года рождения, родом из Невельского района Великолукской области. Убит 23 января 1945 года, опознан по медали «За отвагу». Ефрейтор Федор Петрович Оленин, 1916 года рождения, родом из Дербентского района Дагестанской автономной республики России. Пропал без вести в июле 1941 года, опознан по вкладышу солдатского медальона. Гвардии рядовой Василий Андреевич Штрыкин, 1925 года рождения, родом из Рязанской области. Убит 29 декабря 1944 года, опознан по схеме захоронения.