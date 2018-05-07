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Полуразрушенный барак в центре Благовещенска снесут после расселения жильцов

Полуразрушенный барак в центре Благовещенска снесут после расселения жильцов

Двухэтажный дом, расположенный в Благовещенске по адресу: улица Шимановского, 37, признан аварийным и подлежащим сносу. После пожаров здание, построенное в 1940 году, выглядит заброшенным и разрушается. Власти предлагают собственникам подать заявление о выкупе жилых помещений.

Как сообщили в администрации Благовещенска, 11-квартирный дом числится в реестре аварийного жилищного фонда и включен в региональную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Амурской области в 2013–2018 годах». В рамках реализации программы расселены шесть квартир. Четыре квартиры являются муниципальными.

Собственнику одной из квартир предоставят жилье в новом доме, строящемся в 404 квартале. По данным администрации города, новостройку должны сдать в эксплуатацию до 31 августа 2018 года. Собственник другой квартиры в доме № 37 по Шимановского подал заявление на возмещение стоимости изымаемого имущества, подлежащего сносу. Собственникам остальных квартир власти города предложили подать заявление о проведении выкупа жилого помещения.

После расселения всех жилых помещений аварийного дома власти проведут запрос котировок по определению подрядной организации на снос. О том, что будет на месте старой двухэтажки, в администрации не говорят.

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#городская власть #ЖКХ #строительство

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