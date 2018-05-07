В Благовещенске водитель нарушил ПДД и снял это на видео

Амурчане поделились с ИА «Сканер» видео очередного нарушения ПДД в Благовещенске. На этот раз ролик снят из салона автомобиля, который и нарушил правила.

Как видно на кадрах, автолюбитель пересек двойную сплошную линию, после чего проехал перекресток на красный сигнал светофора. Это произошло на пересечении улиц Ленина и Трудовой.

В отделе ГИБДД по Благовещенску ИА «Амур.инфо» сообщили, что в действиях водителя усматривается нарушение по части 1 статьи 12.12. КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора). Оно предусматривает штраф в 1 тысячу рублей. Также усматривается нарушение по части 4 статьи 12.15 КоАП (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части), что влечет штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение права на управление ТС на срок от 4 до 6 месяцев.

По данному факту будет проведена проверка.

Видео: instagram.com/skaner_dtp28