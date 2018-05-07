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сегодня, 14:58 6

В Благовещенске водитель нарушил ПДД и снял это на видео

В Благовещенске водитель нарушил ПДД и снял это на видео

Амурчане поделились с ИА «Сканер» видео очередного нарушения ПДД в Благовещенске. На этот раз ролик снят из салона автомобиля, который и нарушил правила.

Как видно на кадрах, автолюбитель пересек двойную сплошную линию, после чего проехал перекресток на красный сигнал светофора. Это произошло на пересечении улиц Ленина и Трудовой.

В отделе ГИБДД по Благовещенску ИА «Амур.инфо» сообщили, что в действиях водителя усматривается нарушение по части 1 статьи 12.12. КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора). Оно предусматривает штраф в 1 тысячу рублей. Также усматривается нарушение по части 4 статьи 12.15 КоАП (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части), что влечет штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение права на управление ТС на срок от 4 до 6 месяцев.

По данному факту будет проведена проверка.

Видео: instagram.com/skaner_dtp28

Просмотров всего: 1090

#автохам #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Терапевт

    Терапевт
    2 часа назад

    Может быть у него тормоза отказали и чтобы избежать ДТП пришлось так ехать... Видно что тачка спортивная, а их ремонтировать частенько надо...

  • Gangstarr

    Gangstarr
    1 час назад

    А на кой хер снимать видео на телефон как на красный проехал?

  • Док

    Док
    1 час назад

    Он случайно и ему стыдно

  • lana78

    lana78
    1 час назад

    Терапевт, любишь сказки сочинять?))

  • starco

    starco
    1 час назад

    За неделю - второе видео, демонстрирующее ситуацию с работой ДПС в области безопасности дорожного движения на дорогах области. За проездом перекрестков вообще никакого контроля нет, львиная доля резонансных ДТП с в городе - именно поэтому. Не пропустил, проскочил, выехал на красный, повернул не с той полосы, развернулся через сплошную - классические примеры нарушений. Да, пьяных ловить в облавных акциях или пешеходов - тоже нужное дело, но ведь водят на дорогах безобразно, лишь реакция законопослушных водителей спасает.

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