До плюс 22 градусов тепла: прогноз погоды в Приамурье на 8 мая

Фото: www.voprosy-kak-i-pochemu.ru

В Амурской области 8 мая установится переменная облачность, местами по северу ожидаются небольшие осадки – преимущественно в виде дождя. Ветер будет дуть с севера и северо-запада со скоростью 1-6 метров в секунду, местами его порывы достигнут 12 метров в секунду.

Температура ночью составит плюс 2…7 градусов, при прояснении температура понизится до минус 5. Днем термометры покажут 21...26 градусов тепла, по востоку при облачности – плюс 15…20. В Благовещенске ожидается переменная облачность, преимущественно будет без осадков. Северо-западный ветер ночью наберет скорость 5-10 метров в секунду, днем – 6-11 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 2…4, днем – плюс 20…22, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL