АКС: асфальт в Благовещенске провалился из-за сезонного проседания почвы

Аналогичная яма появилась в районе перекрестка Горького – Политехнической. Фотографию, на которой запечатлен провал асфальта, в редакцию также прислал один из жителей города. «Видимо, нечто пытается пробраться через новый асфальт», – сказал мужчина.

Как пояснили корреспонденту Амур.инфо в АКС, в настоящее время обе ямы устранены. Оказалось, асфальт провалился из-за оттаивания почвы. «Это сезонное проседание земли, обычное явление для этого времени года. И оно будет наблюдаться еще некоторое время, пока полностью не оттает земля. Земля почти на три метра промерзает. Но наши специалисты все оперативно устраняют – где-то своими силами, где-то силами подрядчиков», – сообщили в пресс-службе АКС.