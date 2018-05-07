АКС: асфальт в Благовещенске провалился из-за сезонного проседания почвы
В Благовещенске устранили провал асфальта, образовавшийся возле многоэтажного дома по адресу: улица Заводская, 4. О появившейся глубокой яме редакции Амур.инфо 6 мая сообщил местный житель. Уже на следующий день провал заделали.
Аналогичная яма появилась в районе перекрестка Горького – Политехнической. Фотографию, на которой запечатлен провал асфальта, в редакцию также прислал один из жителей города. «Видимо, нечто пытается пробраться через новый асфальт», – сказал мужчина.
Как пояснили корреспонденту Амур.инфо в АКС, в настоящее время обе ямы устранены. Оказалось, асфальт провалился из-за оттаивания почвы. «Это сезонное проседание земли, обычное явление для этого времени года. И оно будет наблюдаться еще некоторое время, пока полностью не оттает земля. Земля почти на три метра промерзает. Но наши специалисты все оперативно устраняют – где-то своими силами, где-то силами подрядчиков», – сообщили в пресс-службе АКС.
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