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АКС: асфальт в Благовещенске провалился из-за сезонного проседания почвы

АКС: асфальт в Благовещенске провалился из-за сезонного проседания почвы

В Благовещенске устранили провал асфальта, образовавшийся возле многоэтажного дома по адресу: улица Заводская, 4. О появившейся глубокой яме редакции Амур.инфо 6 мая сообщил местный житель. Уже на следующий день провал заделали.

Аналогичная яма появилась в районе перекрестка Горького – Политехнической. Фотографию, на которой запечатлен провал асфальта, в редакцию также прислал один из жителей города. «Видимо, нечто пытается пробраться через новый асфальт», – сказал мужчина.

Как пояснили корреспонденту Амур.инфо в АКС, в настоящее время обе ямы устранены. Оказалось, асфальт провалился из-за оттаивания почвы. «Это сезонное проседание земли, обычное явление для этого времени года. И оно будет наблюдаться еще некоторое время, пока полностью не оттает земля. Земля почти на три метра промерзает. Но наши специалисты все оперативно устраняют – где-то своими силами, где-то силами подрядчиков», – сообщили в пресс-службе АКС.

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#ЖКХ #природа

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Комментарии
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  • Инагуратор

    Инагуратор
    2 часа назад

    Это явление называется Рукожопые дорожники

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    2 часа назад

    это явление характерно для АО Зыбучий асфальт

  • AmurLand

    AmurLand
    1 час назад

    мдя. сезонная муть чушь и компот

  • Антон Патоков

    Антон Патоков
    1 час назад

    https://youtu.be/YWjGWXgX81E?t=4m11s - вот как это объясняется

  • Антон Патоков

    Антон Патоков
    1 час назад

    https://youtu.be/YWjGWXgX81E?t=4m11s - вот как это объясняется

  • Кукумбер

    Кукумбер
    15 минут назад

    Про что ещё вчера на форуме говорили

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