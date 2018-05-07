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Библиотекарь из Благовещенска разработала настольную краеведческую игру

Библиотекарь из Благовещенска разработала настольную краеведческую игру

В Благовещенске сотрудники библиотеки имени Петра Комарова разработали новую краеведческую игру. Она называется «Это моя Родина» и пока существует в одном экземпляре. Играть в нее будет интересно как детям, так и взрослым.

Игра предназначена для ребят от восьми лет, но играть в нее интересно и взрослым. «Настолка» состоит из трех полей – «рубашек», в каждой по девять карточек. На одной стороне карточки нанесено изображение, а на другой – информация о том, что изображено. Каждое поле можно собрать, как пазлы, ориентируясь на изображения.

Первое поле называется «История в камне». На каждой карточке подробно рассказано о знаменитых памятных местах столицы Приамурья, о казаках-первопроходцах, пограничниках и других.

Второе поле – «Чудеса города Благовещенска», создано на основе краеведческой книги «Семь чудес Благовещенска». Здесь можно узнать об истории Триумфальной арки, известном детском хореографическом ансамбле «Ровесники», Амурском областном театре драмы и других достопримечательностях города.

Третье поле посвящено фауне в символике Амурской области. Игроки узнают о гербах девяти муниципалитетов Амурской области, на которых изображены животные или птицы.

К трем полям прилагается викторина и историческая справка по всем полям, составленная на основе информации из краеведческих книг. Кстати, участники игры могут проявить смекалку и сами придумать вопросы викторины к третьему полю.

Сыграть и узнать больше об истории города могут все желающие посетители библиотеки имени Петра Комарова. Она находится по адресу: улица Лазо, 46. Библиотека работает со вторника по пятницу с 10 до 19 часов, в воскресенье – с 10 до 17 часов.

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#дети #культура #образование

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