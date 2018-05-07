Торговый центр в Свободном закрыли из-за пожарных нарушений

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В Свободном суд приостановил эксплуатацию местного торгового центра «Триумф». Причиной стали выявленные здесь нарушения пожарной безопасности.

Нарушения были обнаружены в ходе проверки объекта прокуратурой. Сотрудники ведомства установили, что собственником здания нарушаются требования пожарной безопасности, права неопределенного круга лиц на жизнь и здоровье, создается угроза уничтожения зданий (строений) и иного имущества в результате возникновения пожара.

В связи с этим прокурор направил в Свободненский городской суд исковое заявление. Он поставил вопрос о приостановлении деятельности ТЦ до устранения нарушений, а также о запрете эксплуатации здания до вступления решения суда в законную силу.

Свободненским городским судом 20 апреля были приняты меры обеспечительного характера, эксплуатацию торгового центра «Триумф» приостановили. Кроме того, собственник здания был привлечен к административной ответственности, его оштрафовали на 20 тысяч рублей, сообщает прокуратура Амурской области.

Нарушения пожарной безопасности выявили также в здании киноцентра «Харбин» в Благовещенске.

«(…) в западном крыле здания отсутствуют указатели направления движения к пожарным гидрантам; руководителем организации не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; в помещении кинозала отсутствуют знаки пожарной безопасности; электропроводка, проложенная воздушными линиями в помещении кинозала, за экраном, эксплуатируется с видимыми нарушениями изоляции; в фойе здания, на лестничной клетке, эвакуационном выходе допускается складирование горючих материалов, что препятствует безопасной эвакуации людей при пожаре», – перечисляет выявленные нарушения ведомство.

По данным фактам прокурор внес представление руководителю учреждения. Также было возбуждено дело об административном правонарушении, которое находится на рассмотрении.

Еще одно нарушение выявили в Белогорске в торговом центре «Белый хутор». Установлено, что вторая очередь ТЦ эксплуатируется без разрешения на ввод в эксплуатацию. В связи с этим работу «Белого хутора» также хотят запретить.