Амурский следователь занял призовые места в велогонке в Крыму

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Заместитель руководителя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Амурской области, подполковник юстиции Дмитрий Саяпин занял призовые места в открытом велосипедном многодневном кросс-кантри марафоне. «Крымский MTB марафон» проводился с 28 апреля по 1 мая в селе Соколиное в Республике Крым.

Крымский MTB марафон – это крупнейшая велосипедная многодневная гонка в Крыму. Гонка рассчитана на четыре дня горного марафона. Совокупная дистанция, которую спортсмены преодолевают в Крымских горах составляет 250 километров и 8 300 метров набора высоты.

По итогам гонки Дмитрий Викторович занял третье место в абсолютном зачете и первое место в своей возрастной группе мужчин 40–49 лет.

Кроме того, 22 мая Дмитрий Викторович занял первое место в открытом чемпионате по кросс-кантри, проводившемся в городе Севастополе.

Дмитрий Саяпин занимается горным велосипедом уже около семи лет. До этого с 1997 года активно занимался лыжными гонками и легкоатлетическим кроссом. Неоднократно становился победителем в соревнованиях различного уровня.