Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:17 0

Амурский следователь занял призовые места в велогонке в Крыму

Амурский следователь занял призовые места в велогонке в Крыму
Фото: facebook

Заместитель руководителя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Амурской области, подполковник юстиции Дмитрий Саяпин занял призовые места в открытом велосипедном многодневном кросс-кантри марафоне. «Крымский MTB марафон» проводился с 28 апреля по 1 мая в селе Соколиное в Республике Крым.

Крымский MTB марафон – это крупнейшая велосипедная многодневная гонка в Крыму. Гонка рассчитана на четыре дня горного марафона. Совокупная дистанция, которую спортсмены преодолевают в Крымских горах составляет 250 километров и 8 300 метров набора высоты.

По итогам гонки Дмитрий Викторович занял третье место в абсолютном зачете и первое место в своей возрастной группе мужчин 40–49 лет.

Кроме того, 22 мая Дмитрий Викторович занял первое место в открытом чемпионате по кросс-кантри, проводившемся в городе Севастополе.

Дмитрий Саяпин занимается горным велосипедом уже около семи лет. До этого с 1997 года активно занимался лыжными гонками и легкоатлетическим кроссом. Неоднократно становился победителем в соревнованиях различного уровня.

Просмотров всего: 389

#закон #спорт

распечатать


Спорт

Благовещенцев приглашают на открытие велосезона
Спорт

Хоккеисты космодрома Восточный стали четвертыми в турнире на кубок «Надежда»
Спорт 1

Благовещенка установила рекорд в беге
Спорт 13

Благовещенские футболисты завоевали Кубок России III дивизиона (фото, видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь