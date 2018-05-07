Накануне суда исчезли новые руководители компании «ВИМ-Авиа»

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Коллектив компании «ВИМ-Авиа» озабочен тем, что ее новый гендиректор Андрей Лайко и его заместитель Дмитрий Богачев исчезли. Это ставит под угрозу решение о выплате долгов по зарплате сотрудникам.

«Коллектив бывших сотрудников авиакомпании "ВИМ-Авиа" в лице своих общественных представителей выражает крайнюю озабоченность поведением руководства авиакомпании. Новый генеральный директор АК "ВИМ-Авиа" Лайко Андрей Константинович, а также замгендиректора Богачев Дмитрий Владимирович уже несколько дней недоступны по мобильной связи", — цитирует РИА Новости сообщение авиакомпании.

В сообщении также отмечается, что 7 мая должно пройти крайне важное заседание суда – об изменении очередности погашения долга «ВИМ-Авиа». При этом вопрос о скорейшем погашении задолженности авиакомпании по заработной плате для 1,3 тысячи уволенных сотрудников находится в настоящее время на контроле вице-премьера Аркадия Дворковича и Министерства труда и социальной защиты.

В конце апреля «заместитель генерального директора авиакомпании ВИМ-Авиа Д. В. Богачев заверил коллектив, что будут предприняты все возможные меры по изысканию средств для погашения образовавшейся задолженности по заработной плате в приоритетном порядке».

Однако, по данным представителей коллектива, ни новый генеральный директор, ни его заместитель не планируют присутствовать на судебном заседании, мотивируя решение «отсутствием средств на командировку"», – отмечается в сообщении.

Суммарная задолженность по зарплате коллективу компании «ВИМ-Авиа» за период с июля 2017 по апрель 2018 года составляет около 700 миллионов рублей.

«ВИМ-Авиа» прекратила полеты из-за финансовых проблем в октябре 2017 года. Ее кредиторская задолженность, по данным Росавиации, составляет около десяти миллиардов рублей. Сертификат эксплуатанта перевозчика приостановлен. В декабре Басманный суд Москвы заочно арестовал совладельца «ВИМ-Авиа» Рашида Мурсекаева и бывшего финдиректора Алевтину Калашникову. Ранее они покинули Россию и были объявлены в международный розыск. В феврале суд продлил домашний арест экс-гендиректору Кочневу и главному бухгалтеру Екатерине Пантелеевой до 28 мая. В феврале в отношении «ВИМ-Авиа» была введена начальная процедура банкротства – наблюдение.