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сегодня, 13:52 0

Пенсии за 9 мая амурчане получат досрочно

Пенсии за 9 мая амурчане получат досрочно
Фото: scoopnest.com

В Амурской области началась досрочная почтовая доставка пенсий получателям, чья дата приходится на 9 число. Выплата пенсий за этот день будет произведена досрочно. В ряде почтовых отделений выплата началась 5 мая, но основная доставка будет произведена 7 и 8 мая.

Выплата пенсий в Амурской области через отделения «Почты России» традиционно производится с 3 по 20 число. Пенсионерам, чья дата доставки приходится на выходной или праздничный день, деньги выплачивают заранее. Точную дату, когда выплату принесут на дом, пенсионеры смогут уточнить в своем почтовом отделении.

Для тех, кто получает пенсию через кредитные учреждения, изменений не ожидается, сообщает пресс-служба ОПФР по Амурской области.

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#Пенсионный фонд #финансы

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