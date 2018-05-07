Владимир Путин готовится к инаугурации

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В 2000 году за него проголосовали 52,94 % россиян, принявших участие в выборах (39,74 миллиона); в 2004 году – 71,31 % (49,563 миллиона). На выборах в 2012 году Путина поддержали 63,6 % (45,602 миллиона).

Как ранее рассказал ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, церемония начнется в полдень в Большом Кремлевском дворце (БКД) и продлится около часа. К моменту прибытия Путина в БКД приглашенные займут места, а знаменосцы Роты почетного караула внесут в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца Государственный флаг России и штандарт президента РФ (изображение двуглавого орла на фоне триколора), затем – Знак президента РФ и Конституцию, на которой Путин будет держать руку во время принесения присяги. Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин поместит Конституцию и Знак президента на трибуне, где Путин примет присягу, положив правую руку на Конституцию. Это специальный «инаугурационный» экземпляр Основного закона страны.

Клятва президента России состоит из 33 слов вместе с предлогами и союзами. «Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу», – скажет Владимир Путин.

Когда председатель Конституционного суда объявит, что президент вступил в должность, глава государства выступит с краткой речью.

7 мая Кремль будет закрыт для экскурсий, попасть в него можно будет только по приглашениям. Гостями церемонии станут несколько тысяч гостей: представители исполнительной, законодательной, судебной ветвей власти, правительства РФ, Совета Федерации, Госдумы, администрации президента, губернаторы. В Кремль также приглашаются представители основных конфессий, кавалеры ордена Святого апостола Андрея Первозванного, Герои России, кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством», главы диппредставительств, представители общественных организаций, деловых кругов, генералитет, деятели науки, культуры, спорта, журналисты. Все они расположатся в трех залах БКД – Георгиевском, Александровском и Андреевском – и на Соборной площади.

Кроме того, на церемонию приглашены активисты движения «Волонтеры Победы» и доверенные лица, которые помогали Путину проводить предвыборную кампанию.

Пришедшие в качестве гостей должны соблюсти некий дресс-код. Для женщин рекомендовано платье обычной длины, для мужчин – темный костюм. Военнослужащим предлагается надеть парадную военную форму.

В подарок гостям церемонии по традиции вручается серебряная медаль в деревянной шкатулке. На одной стороне медали отчеканен герб РФ и надпись «Вступление В. Путина в должность президента России», на оборотной – слова «Москва. Кремль» и дата – 7 мая 2018 года, а также изображение Спасской башни.

Члены нынешнего кабмина должны сложить полномочия перед вступившим в должность главой государства. До назначения нового правительства они получат к должности приставку «и. о.». И в этом качестве будут ждать назначений на прежнее или новое место работы либо увольнений.

Сразу после победы на выборах 18 марта Путин, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил, что в кабинете министров «основные изменения, все изменения произойдут после инаугурации».

Кабинет министров – не единственная властная структура, где должны быть изменения после инаугурации Путина. К выведению за штат готовятся и высокопоставленные госслужащие Администрации президента РФ – руководитель, его заместители, помощники и советники президента, его пресс-секретарь, шеф протокола, полномочные представители в округах и органах власти.

Своими правами и обязанностями Владимир Путин будет пользоваться ближайшие шесть лет. По действующей Конституции, президент РФ не может занимать этот пост более двух сроков подряд.

Торжественную церемонию вступления в должность президента РФ Владимира Путина будут транслировать Первый канал, «Россия 1», «Россия 24» и НТВ.