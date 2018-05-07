Благовещенские барберы сделали прически ветеранам из дома-интерната

Благовещенский барбершоп продолжает благотворительную акцию «День добра». В преддверии Дня Победы барберы съездили в дом-интернат для престарелых и инвалидов, чтобы сделать красивые прически всем желающим.

«Самое главное было – увидеть ветеранов в хорошем настроении и добром здравии. Ведь им для счастья нужно немного – здоровье, уход и забота. "День добра" – лишь малая часть того, что мы можем для них сделать. Важно помнить о том, что наши акции действуют не только в праздники, но и весь год», – делятся барберы.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», барберы постоянно занимаются благотворительностью. В апреле парикмахеры провели мастер-класс для детей из райчихинского детского дома «Маяк», которые занимаются в парикмахерском кружке. До этого барберы бесплатно подстригли неимущих людей, а также больных или детей.

На достигнутом барберы не думают останавливаться, в планах – продолжить благотворительную акцию в других социальных учреждениях Приамурья.