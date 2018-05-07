Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:17 1

Благовещенские барберы сделали прически ветеранам из дома-интерната

Благовещенские барберы сделали прически ветеранам из дома-интерната

Благовещенский барбершоп продолжает благотворительную акцию «День добра». В преддверии Дня Победы барберы съездили в дом-интернат для престарелых и инвалидов, чтобы сделать красивые прически всем желающим.

«Самое главное было – увидеть ветеранов в хорошем настроении и добром здравии. Ведь им для счастья нужно немного – здоровье, уход и забота. "День добра" – лишь малая часть того, что мы можем для них сделать. Важно помнить о том, что наши акции действуют не только в праздники, но и весь год», – делятся барберы.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», барберы постоянно занимаются благотворительностью. В апреле парикмахеры провели мастер-класс для детей из райчихинского детского дома «Маяк», которые занимаются в парикмахерском кружке. До этого барберы бесплатно подстригли неимущих людей, а также больных или детей.

На достигнутом барберы не думают останавливаться, в планах – продолжить благотворительную акцию в других социальных учреждениях Приамурья.

Просмотров всего: 840

#жизнь #праздники

распечатать

Фотогалерея

Общество

Благовещенцам, имеющим ограничения по слуху и зрению, покажут фильм «Они сражались за Родину»
Общество 9

37 амурских долгожителей в мае получат поздравления от президента России
Общество 2

В Благовещенске состоится благотворительный концерт для Даши Сибилевой
Общество 4

Одиноких престарелых из благовещенского дома «Ветеран» поздравили с Днем Победы
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • ООШШ

    ООШШ
    1 час назад

    Спасибо вам за вашу доброту,так приятно читать в наше время,о тех ,кто занимается благотворительностью.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь