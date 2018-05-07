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сегодня, 13:12 0

Благовещенцев приглашают на открытие велосезона

Благовещенцев приглашают на открытие велосезона

На 8 мая в Благовещенске запланирован старт велосипедного сезона. Мероприятие, посвященное этому событию, пройдет на велодорожке, которую открыли 30 сентября 2017 года.

Сезон стартует в 18:00 на Новотроицком шоссе – в месте, где берет начало велодорожка. Предполагается, что открытие посетят официальные лица мэрии города, а также делегация Хэйхэ.

В программе мероприятия – показательные соревнования: команды России и Китая поучаствуют в велосипедной эстафете. Также велосипедисты вместе проедут по велодорожке с нулевого по девятый километры, говорится в сообщении организаторов – клуба «2 колеса» и одной из амурских туристических компаний.

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#отдых #спорт

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