Благовещенцев приглашают на открытие велосезона

Сезон стартует в 18:00 на Новотроицком шоссе – в месте, где берет начало велодорожка. Предполагается, что открытие посетят официальные лица мэрии города, а также делегация Хэйхэ.

В программе мероприятия – показательные соревнования: команды России и Китая поучаствуют в велосипедной эстафете. Также велосипедисты вместе проедут по велодорожке с нулевого по девятый километры, говорится в сообщении организаторов – клуба «2 колеса» и одной из амурских туристических компаний.