Жителей Огорона впечатлило огненное зарево

В редакцию Амур.инфо один из жителей поселка Огорон Зейского района прислал красочную фотографию. На снимке, сделанном 6 мая вечером, изображен огненный закат. Таким он получился из-за природных пожаров, охвативших территорию района.

По словам местного жителя, пожары затронули территорию не только вокруг Огорона, но и Верхнезейска. Огонь также вышел на дороги, повредив деревянные мосты.

По данным Амурского центра ГЗ и ПБ, в настоящее время в Зейском районе действуют два природных пожара. С ними борются в том числе с использованием самолета-амфибии Бе-200. Так, 6 мая Бе-200 был привлечен для борьбы с природным пожаром и крупным палом сухой травы. Самолет-амфибия совершил три слива, сбросив в зону горения в Зейском районе 22 тонны воды, сообщает амурское управление МЧС.