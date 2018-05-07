Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:31 3

Жителей Огорона впечатлило огненное зарево

Жителей Огорона впечатлило огненное зарево

В редакцию Амур.инфо один из жителей поселка Огорон Зейского района прислал красочную фотографию. На снимке, сделанном 6 мая вечером, изображен огненный закат. Таким он получился из-за природных пожаров, охвативших территорию района.

По словам местного жителя, пожары затронули территорию не только вокруг Огорона, но и Верхнезейска. Огонь также вышел на дороги, повредив деревянные мосты.

По данным Амурского центра ГЗ и ПБ, в настоящее время в Зейском районе действуют два природных пожара. С ними борются в том числе с использованием самолета-амфибии Бе-200. Так, 6 мая Бе-200 был привлечен для борьбы с природным пожаром и крупным палом сухой травы. Самолет-амфибия совершил три слива, сбросив в зону горения в Зейском районе 22 тонны воды, сообщает амурское управление МЧС.

Просмотров всего: 1138

#пожары #природа

распечатать


Общество 6

АКС: асфальт в Благовещенске провалился из-за сезонного проседания почвы
Происшествия 1

В Мазановском районе удалось потушить природный пожар, действовавший неделю

Происшествия

За неделю 17 амурчан пострадали от укусов клещей
Происшествия 8

В Благовещенске снова горела пекарня на Трудовой (видео)

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    4 часа назад

    мосты это уже плохо..

  • Инагуратор

    Инагуратор
    3 часа назад

    Надо туристические маршруты организовывать на ежегодное весеннее шоу: горящая Амурка

    И срочно, пока все не сгорело

    Зарево,пепелища, БЕ воду сосущий из высыхающих уже рек.... вобщем ол инклюзив

  • ООШШ

    ООШШ
    1 час назад

    Столько воды даровой,и один самолетик,да гори всё синим пламенем,видно ,только на бумаге заботятся о сохранении лесов,а на деле ,один самолет и 380 пожарников. Раз так горит всё ,надо больше самолетов привлекать,а ну да ,на них денег нет,держитесь.

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь