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Сбитая насмерть собака стала поводом для оформления ДТП

Сбитая насмерть собака стала поводом для оформления ДТП
Фото: instagram.com/goryachie_cerdca

В Благовещенске полицейские оформили ДТП, в котором водитель сбил на дороге собаку и уехал. Мужчина попал в поле зрения правоохранителей благодаря неравнодушной жительнице города Наталье.

Как рассказала девушка ИА «Амур.инфо», инцидент произошел 5 мая. «Я ехала со стороны аэропорта в город. Рядом с молокозаводом увидела, что на дороге лежит собака, а рядом с ней мужчина собирает части от своего автомобиля. Сама машина была припаркована немного дальше, примерно метрах в ста. Я остановилась, подбежала и спросила, жива ли собака. Он сказал, что пес сдох», – вспоминает Наталья.

По ее словам, водитель был озабочен тем, что у его машины оказался поврежден бампер, а не сбитым животным. Горожанка попросила мужчину отнеси собаку на обочину, но получила отказ. Разговор между ними пошел на повышенных тонах. В итоге водитель собрал осколки в багажник и уехал.

Собака была крупной и с ошейником и, со слов девушки, похожа на домашнюю. Оказалось, что пес все еще жив. Животное Наталье помогли погрузить в свой автомобиль другие автолюбители, проезжавшие мимо. Благовещенка повезла пса к ветеринару, но спасти его не успели – он умер по дороге.

«Мы приехали в клинику, врач констатировал смерть – собака скончалась от полученных травм в результате ДТП. Соответственно, мне пришлось заплатить за утилизацию животного – 3 600 рублей. Я же не выкину его ни на помойку, никуда! Сразу же позвонила инспекторам в дежурную часть. Мой вызов приняли по телефону. Я все рассказала, сказала номер машины и так далее. Мне сказали, что инспекторы перезвонят, когда подъедут на место ДТП и чтобы я подъехала туда.

Я приехала на место, прибыл экипаж, и подъехал этот водитель, который сбил собаку. Они пробили его по номерам машины и вызвали на место происшествия. Мы оформили ДТП, я подписала все протоколы. Инспекторы ГИБДД были на моей стороне. Говорили мужчине, что это мог быть ребенок. На что мужчина ответил, что если бы это был ребенок, то он сам бы разбился, но ребенка объехал. Но это собака, и ничего в этом такого он не видит», – рассказывает Наталья.

Девушка рассказала, что дело, скорее всего, передано в суд. По ее словам, мужчину могут лишить водительских прав. «Я хочу показать людям, что так делать нельзя и нужно оставаться человеком. Это видели дети, то есть проходили люди с детьми. Я считаю, что это жестокое обращение с животными. В его случае он должен был хотя бы мне помочь. Он мне отказал, и я осталась наедине с умирающей собакой», – отмечает горожанка.

Водитель пояснил ей, что, когда ехал, видел, как собака мечется по дороге. Животное резко выбежало под колеса, поэтому и произошел наезд. Однако Наталья считает, что машина двигалась с большой скоростью – об этом свидетельствуют полученные автомобилем повреждения: бампер фактически отвалился.

В отделе ГИБДД по Благовещенску ИА «Амур.инфо» подтвердили факт происшествия. «5 мая в 13:57 в районе дома № 24 по Игнатьевскому шоссе произошел наезд на животное – собаку. Люди в ДТП не пострадали», – сказали в ведомстве. Там также добавили, что наказания водителю не будет.

«Материал был собран, объяснения взяты. По данному факту вынесено определение об отказе в возбуждении административного дела в виду отсутствия состава административного правонарушения. Административным кодексом не предусмотрено наказание за наезд на животное. Хозяин собаки не объявлялся. Если найдется хозяин, то он может уже выставить водителю требование в гражданском порядке о возмещении ущерба, но это уже не через ГИБДД. По поводу оставления места ДТП – человек уезжал, но он вернулся, поэтому тут тоже нет состава правонарушения. Получается, тут вред никому не был причинен, кроме самого водителя, чей автомобиль пострадал, – ни людям, ни другим транспортным средствам, ни сооружениям», – пояснили в городском отделе ГИБДД.

При этом, как пояснил в своем объяснении стражам порядка водитель, он вернулся на место ДТП самостоятельно спустя некоторое время и сотрудников Госавтоинспекции вызвал также он.

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#ДТП #животные #происшествия #транспорт

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Комментарии
Показать все (88) Обсудить на форуме
  • Рыба

    Рыба
    9 часов назад

    водитель сам вернулся на место дтп? мистика какая то

  • Oldlord

    Oldlord
    9 часов назад

    Не повезло водителю. (

  • Депутат Бобров

    Депутат Бобров
    8 часов назад

    всё как обычно, дети, собаки, сопли в сахаре



    Я считаю, что это жестокое обращение с животными.



    хорошо суды так не считают, а то уже половину граждан псинобесы пересажали бы

    водителю терпения, представляю чего он наслушался от платительницы утилизационных сборов

  • Johnny_B

    Johnny_B
    8 часов назад

    какая распрекрасная эта девушка наталья.

    ей все кругом чем то должны - другие водители, прохожие, гибдд. это вообще очень удобно: не знать ни правил, ни положений, ни законов, просто тупо жизненная позиция "мне все должны". все вокруг должны исполнять её хочучки - прохожие, посторонние водители, да вообще все, даже наверняка погода. оказывается теперь еще требуется наличие телепатии не только между человеком и человеком, но и между человеком и животным, т.е. водитель-мужчина теперь обязан угадывать желания и мотивацию животного куда и когда она метнётся. супер. а что собака без поводка и намордника - это такая пустяковина, законы и правила не для девушки натальи, она выше этого. она девушка не меркантильная, что ей 3612 руб. 42 коп, которые не хотелось бы упоминать, просто к слову пришлось.

    отдельно стОит запатентовать метод определения скорости авто по степени износа и оторванности бампера.

    в общем в статье много-много прекрасного. спасибо.

  • Adolf

    Adolf
    8 часов назад

    Oldlord

    Не повезло водителю. (



    с точки зрения пдд - это дтп. водитель покинул место дтп, а значит его могут лишить ВУ

  • Николай Смирнов

    Николай Смирнов
    8 часов назад

    Дурдом какой-то. Я не садист, но эти бегающие по дорогам и кидающиеся под колеса авто собаки достали уже! Тем более собака была в ошейнике. Нефиг отпускать свое животное носится по улицам. Водителю моральных сил и терпения выстоять в этом идиотизме. А дама, что хотела? Торжественных похорон?!

  • Johnny_B

    Johnny_B
    8 часов назад

    Adolf

    Oldlord

    Не повезло водителю. (



    с точки зрения пдд - это дтп. водитель покинул место дтп, а значит его могут лишить ВУ



    если ущерб в дтп незначителен, то можно оформить европротокол и гибдд не вызывать. в данном случае конечно непонятно с кем его оформлять, не с псиной же дохлой, но всё таки...

  • Adolf

    Adolf
    8 часов назад

    Johnny_B

    Adolf

    Oldlord

    Не повезло водителю. (



    с точки зрения пдд - это дтп. водитель покинул место дтп, а значит его могут лишить ВУ



    если ущерб в дтп незначителен, то можно оформить европротокол и гибдд не вызывать. в данном случае конечно непонятно с кем его оформлять, но всё таки...



    для этого необходимо согласие двух сторон.

    в данном случае, у собаки может оказаться хозяин и тут вступает в действие ст. 1079 ГК РФ

    значит, гибдд вызывать надо

  • Gangstarr

    Gangstarr
    7 часов назад

    ******! Тут же преплели что мог быть ребёнок. Найти хозяина псины и заставить заплатить за бампер. На дтп такое бы гаишники хер забили и не поехали если бы их дядька вызвал.А собачки бегающие по дорлге легко могут спровоцировать дтп с жертвами людскими и с детьми тоже. Когда какая нибудь любительница животных избегая наезда на собаку протаранит авто с семьёй или вылетит на тротуар и там кого-то сбреет

  • alex 3

    alex 3
    7 часов назад

    "Соответственно, мне пришлось заплатить за утилизацию животного – 3 600 рублей." не хера себе ценник! А кто то просто вывезет по аэропортовской трассе и кинет у дороги.

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    7 часов назад

    название неправильное)

    Водителю устроившему ДТП со смертельным исходом на Новотроицком шоссе, не удалось скрыться от ответственности \. благодаря неравнодушной свидетельнице.

  • sinoptik

    sinoptik
    7 часов назад

    alex 3"Соответственно, мне пришлось заплатить за утилизацию животного – 3 600 рублей." не хера себе ценник! А кто то просто вывезет по аэропортовской трассе и кинет у дороги.


    Ну вот такой бизнес в ветклиниках. Там вообще на все цены конские. Лечила кошку, это кошмар какой-то.

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    7 часов назад

    какая разница кого сбил водитель на самолетной скорости, собаку , корову, бабку, деда или отряд пионеров. ДТП оно и есть ДТП. Меньше надо шары заливать. А то умный какой если бы человек значит был на дороге то он бы не совершил ДТП, а собака значит,... можно искалечить. Да хрен там, лучше вспомните сколько таких козлов уезжает с места сбив человека.

  • Johnny_B

    Johnny_B
    7 часов назад

    ФЕЯ-ЭНИ

    название неправильное)

    Водителю устроившему ДТП со смертельным исходом на Новотроицком шоссе, не удалось скрыться от ответственности \. благодаря неравнодушной свидетельнице.



    а можно узнать в чем заключается наказание и ответственность? его хотя бы в угол поставили? или прекрасная девушка наталья его на месте заковала в наручники, оштрафовала и казнила?

    подумаешь в суд передали, там такие дела заворачивают пачками.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    7 часов назад

    Наталья еще и эксперт, по повреждениям на бампере скорость определять умеет. Как мужика в догхантеры еще не записали?

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    7 часов назад

    sinoptik

    alex 3

    "Соответственно, мне пришлось заплатить за утилизацию животного – 3 600 рублей." не хера себе ценник! А кто то просто вывезет по аэропортовской трассе и кинет у дороги.



    Ну вот такой бизнес в ветклиниках. Там вообще на все цены конские. Лечила кошку, это кошмар какой-то.



    цена за кг. веса 100 рублей. А еще бы хозяина собаки найти по чипу.....да штрафануть за собаку бегающую по трассам. Но... увы ..где же он этот чип?

  • Gangstarr

    Gangstarr
    7 часов назад

    И снова на одну чашу ставят животных и людей...

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    7 часов назад

    Johnny_B

    ФЕЯ-ЭНИ

    название неправильное)

    Водителю устроившему ДТП со смертельным исходом на Новотроицком шоссе, не удалось скрыться от ответственности \. благодаря неравнодушной свидетельнице.



    а можно узнать в чем заключается наказание и ответственность? его хотя бы в угол поставили? или прекрасная девушка наталья его на месте заковала в наручники, оштрафовала и казнила?

    подумаешь в суд передали, там такие дела заворачивают пачками.



    ответственность это то что он будет отвечать за ДТП с места которого он сбежал. А наказание ему определит суд по закону.

    У нас и за людей убийство заварачивают пачками и что теперь?

  • alex 3

    alex 3
    7 часов назад

    ФЕЯ-ЭНИкакая разница кого сбил водитель на самолетной скорости, собаку , корову, бабку, деда или отряд пионеров. ДТП оно и есть ДТП. Меньше надо шары заливать. А то умный какой если бы человек значит был на дороге то он бы не совершил ДТП, а собака значит,... можно искалечить. Да хрен там, лучше вспомните сколько таких козлов уезжает с места сбив человека.


    если бы на самолетной скорости, там бы осколками бампера не отделался. Я на скорости 20км час собаку в кювет толкнул-бампер пополам. Собака тоже дурная, видать всю жизнь на цепи просидела и как себя с машинами вести на улице не знала. Морда у неё глупая, лыба до ушей, как она успела мне под машину выскочить, я даже не заметил. Улетела в кювет из за собственной же глупости. Вот такую псину ни капли не жалко, а бампер жалко-5тыщ ремонт.

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    7 часов назад

    Gangstarr

    И снова на одну чашу ставят животных и людей...



    ты видно совсем придурковат или так зелен, что не видишь простейшего.Здесь нет чаши весов человек-собака.

    а есть ДТП, И при любом раскладе оно останется ДТП со смертельным исходом.

    Или у тебя своя мораль в которой есть место разрешенным ДТП.

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    7 часов назад

    alex 3

    ФЕЯ-ЭНИ

    какая разница кого сбил водитель на самолетной скорости, собаку , корову, бабку, деда или отряд пионеров. ДТП оно и есть ДТП. Меньше надо шары заливать. А то умный какой если бы человек значит был на дороге то он бы не совершил ДТП, а собака значит,... можно искалечить. Да хрен там, лучше вспомните сколько таких козлов уезжает с места сбив человека.



    если бы на самолетной скорости, там бы осколками бампера не отделался. Я на скорости 20км час собаку в кювет толкнул-бампер пополам. Собака тоже дурная, видать всю жизнь на цепи просидела и как себя с машинами вести на улице не знала. Морда у неё глупая, лыба до ушей, как она успела мне под машину выскочить, я даже не заметил. Улетела в кювет из за собственной же глупости. Вот такую псину ни капли не жалко, а бампер жалко-5тыщ ремонт.



    тормозить научись вовремя и будь более внимателен на дороге, а то так и пацана с лыбой до ушей раскатаешь, потом будешь сетовать что не понял как.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    7 часов назад

    ФЕЯ-ЭНИ
    Gangstarr

    И снова на одну чашу ставят животных и людей...



    ты видно совсем придурковат или так зелен, что не видишь простейшего.Здесь нет чаши весов человек-собака.

    а есть ДТП, И при любом раскладе оно останется ДТП со смертельным исходом.

    Или у тебя своя мораль в которой есть место разрешенным ДТП.


    дорожно-транспортное происшествие - событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб;

    Как видим про животных тут н чего нет. Если про мат ущерб, то заявителя-хозяина нет. И собака была без поводка, и по дороге бегать не должна.

    Так что это не могу считать это за дтп.

    Так что это Вы придурковаты или еще как то. А вообще это собака самоубийца, сама под колеса прыгнула.

  • Solorom

    Solorom
    7 часов назад

    ФЕЯ-ЭНИ

    Gangstarr

    И снова на одну чашу ставят животных и людей...



    ты видно совсем придурковат или так зелен, что не видишь простейшего.Здесь нет чаши весов человек-собака.

    а есть ДТП, И при любом раскладе оно останется ДТП со смертельным исходом.

    Или у тебя своя мораль в которой есть место разрешенным ДТП.



    Есть просто ДТП. Как бы наехал на столб. Смертельный исход или нанесение вреда здоровью разной степени тяжести - то про ДТП с человеками.

  • alex 3

    alex 3
    7 часов назад

    ФЕЯ-ЭНИ
    alex 3

    ФЕЯ-ЭНИ

    какая разница кого сбил водитель на самолетной скорости, собаку , корову, бабку, деда или отряд пионеров. ДТП оно и есть ДТП. Меньше надо шары заливать. А то умный какой если бы человек значит был на дороге то он бы не совершил ДТП, а собака значит,... можно искалечить. Да хрен там, лучше вспомните сколько таких козлов уезжает с места сбив человека.



    если бы на самолетной скорости, там бы осколками бампера не отделался. Я на скорости 20км час собаку в кювет толкнул-бампер пополам. Собака тоже дурная, видать всю жизнь на цепи просидела и как себя с машинами вести на улице не знала. Морда у неё глупая, лыба до ушей, как она успела мне под машину выскочить, я даже не заметил. Улетела в кювет из за собственной же глупости. Вот такую псину ни капли не жалко, а бампер жалко-5тыщ ремонт.



    тормозить научись вовремя и будь более внимателен на дороге, а то так и пацана с лыбой до ушей раскатаешь, потом будешь сетовать что не понял как.
    Ну пацана к примеру можно из далека приметить. А собаку как? Тем более там 60 км.ч. скорость. , Ну а если пацан тебе прыгнет под колеса с расстояния 1метр, никакая внимательность тебе не спасет если даже скорость будет 20км.ч .

  • Gangstarr

    Gangstarr
    7 часов назад

    Еще раз повторюсь, позвоня в дежурку сообщив что сбил собаку, либо пошлют, либо будешь стоять весь день. Потом приедут менты поржут и уедут

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    7 часов назад

    Gangstarr

    ФЕЯ-ЭНИ

    Gangstarr

    И снова на одну чашу ставят животных и людей...


    ты видно совсем придурковат или так зелен, что не видишь простейшего.Здесь нет чаши весов человек-собака.

    а есть ДТП, И при любом раскладе оно останется ДТП со смертельным исходом.

    Или у тебя своя мораль в которой есть место разрешенным ДТП.


    дорожно-транспортное происшествие - событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб;

    Как видим про животных тут н чего нет. Если про мат ущерб, то заявителя-хозяина нет. И собака была без поводка, и по дороге бегать не должна.

    Так что это не могу считать это за дтп.

    Так что это Вы придурковаты или еще как то. А вообще это собака самоубийца, сама под колеса прыгнула.



    это ты в ГИБДД позвони и скажи что они ни хрена не понимают, что этот козел герой а ДПТ не было.

    Учи правила водитель.

  • KAMILA_8505

    KAMILA_8505
    7 часов назад

    велосипедисты тоже должны переходить дорогу, ведя велосипед в руках, дети должны переходить дорогу в положенном месте или за руку с родителями, собаки не должны бегать по улицам....

    и так можно продолжать очень долго - должны, но блин не делают......

    и если водителя накажут - будет прецедент - может другим будет уроком

  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    7 часов назад

    Gangstarr

    Еще раз повторюсь, позвоня в дежурку сообщив что сбил собаку, либо пошлют, либо будешь стоять весь день. Потом приедут менты поржут и уедут



    фантазер

  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    7 часов назад

    со знанием ПДД действительно печаль-беда

  • Gangstarr

    Gangstarr
    7 часов назад

    ФЕЯ-ЭНИ
    Gangstarr

    ФЕЯ-ЭНИ

    Gangstarr

    И снова на одну чашу ставят животных и людей...


    ты видно совсем придурковат или так зелен, что не видишь простейшего.Здесь нет чаши весов человек-собака.

    а есть ДТП, И при любом раскладе оно останется ДТП со смертельным исходом.

    Или у тебя своя мораль в которой есть место разрешенным ДТП.


    дорожно-транспортное происшествие - событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб;

    Как видим про животных тут н чего нет. Если про мат ущерб, то заявителя-хозяина нет. И собака была без поводка, и по дороге бегать не должна.

    Так что это не могу считать это за дтп.

    Так что это Вы придурковаты или еще как то. А вообще это собака самоубийца, сама под колеса прыгнула.



    это ты в ГИБДД позвони и скажи что они ни хрена не понимают, что этот козел герой а ДПТ не было.

    Учи правила водитель.


    Хотя да, неправ. Это дтп. Но, терпилы нет, собака шлялась.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    7 часов назад

    Пит-стоп
    Gangstarr

    Еще раз повторюсь, позвоня в дежурку сообщив что сбил собаку, либо пошлют, либо будешь стоять весь день. Потом приедут менты поржут и уедут



    фантазер


    Докажите обратное. Надеюсь у вас изумительное знание пдд, хотя в это верится с трудом

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    7 часов назад

    Gangstarr

    ФЕЯ-ЭНИ

    Gangstarr

    ФЕЯ-ЭНИ

    Gangstarr

    И снова на одну чашу ставят животных и людей...


    ты видно совсем придурковат или так зелен, что не видишь простейшего.Здесь нет чаши весов человек-собака.

    а есть ДТП, И при любом раскладе оно останется ДТП со смертельным исходом.

    Или у тебя своя мораль в которой есть место разрешенным ДТП.


    дорожно-транспортное происшествие - событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб;

    Как видим про животных тут н чего нет. Если про мат ущерб, то заявителя-хозяина нет. И собака была без поводка, и по дороге бегать не должна.

    Так что это не могу считать это за дтп.

    Так что это Вы придурковаты или еще как то. А вообще это собака самоубийца, сама под колеса прыгнула.


    это ты в ГИБДД позвони и скажи что они ни хрена не понимают, что этот козел герой а ДПТ не было.

    Учи правила водитель.


    Хотя да, неправ. Это дтп. Но, терпилы нет, собака шлялась.



    есть водитель которому лучше ходить пешком и долго, во избежание жертв,

    да и чтоб в следующий раз не стать терпилой конкретным.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    7 часов назад

    KAMILA_8505велосипедисты тоже должны переходить дорогу, ведя велосипед в руках, дети должны переходить дорогу в положенном месте или за руку с родителями, собаки не должны бегать по улицам....

    и так можно продолжать очень долго - должны, но блин не делают......

    и если водителя накажут - будет прецедент - может другим будет уроком


    Ага, то есть то что собака не должна бегать без поводка и хозяина не послужило тому что такая ситуация произошла? Виноват только водитель? Хорошая позиция

  • KAMILA_8505

    KAMILA_8505
    7 часов назад

    Gangstarr

    KAMILA_8505

    велосипедисты тоже должны переходить дорогу, ведя велосипед в руках, дети должны переходить дорогу в положенном месте или за руку с родителями, собаки не должны бегать по улицам....

    и так можно продолжать очень долго - должны, но блин не делают......

    и если водителя накажут - будет прецедент - может другим будет уроком



    Ага, то есть то что собака не должна бегать без поводка и хозяина не послужило тому что такая ситуация произошла? Виноват только водитель? Хорошая позиция



    у нас и дети без родителей гуляют, и под машины попадают - а толку то? детей ничему это не учит.

    а в связи с давним изменением закона АО - выгул собаки на поводке и в наморднике не предусмотрен.

    а вот про водителя скажу одно - там спуск и не думаю, что ехал он ровно 40 км, про тормозной путь не буду ничего даже говорить, при разрешенной скорости тормозить намного проще. тем более он видел как металась собака. у меня сын на парковке как то выронил мяч и вырвал руку из моей руки, рванув за ним, а как раз с парковки машина выезжала - благо скорость минимум - успел тормознуть (хотя к водителю здесь бы я лично претензий не имела бы, даже если бы задел ребенка), а если бы вылетал как некоторые - шанс попасть под машину был бы гораздо выше.

    так что - сел за руль - верти головой по сторонам

  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    6 часов назад

    Gangstarr

    Пит-стоп

    Gangstarr

    Еще раз повторюсь, позвоня в дежурку сообщив что сбил собаку, либо пошлют, либо будешь стоять весь день. Потом приедут менты поржут и уедут


    фантазер


    Докажите обратное. Надеюсь у вас изумительное знание пдд, хотя в это верится с трудом



    мне нужно доказать, что ты не верблюд? на кой? будь им, за ради бога

  • Gangstarr

    Gangstarr
    6 часов назад

    Пит-стоп
    Gangstarr

    Пит-стоп

    Gangstarr

    Еще раз повторюсь, позвоня в дежурку сообщив что сбил собаку, либо пошлют, либо будешь стоять весь день. Потом приедут менты поржут и уедут


    фантазер


    Докажите обратное. Надеюсь у вас изумительное знание пдд, хотя в это верится с трудом



    мне нужно доказать, что ты не верблюд? на кой? будь им, за ради бога


    Будьте здоровы, хорошего дня.

  • Депутат Бобров

    Депутат Бобров
    6 часов назад

    ФЕЯ-ЭНИ

    какая разница кого сбил водитель на самолетной скорости, собаку , корову, бабку, деда или отряд пионеров.



    да и правда

  • Gangstarr

    Gangstarr
    6 часов назад

    KAMILA_8505
    Gangstarr

    KAMILA_8505

    велосипедисты тоже должны переходить дорогу, ведя велосипед в руках, дети должны переходить дорогу в положенном месте или за руку с родителями, собаки не должны бегать по улицам....

    и так можно продолжать очень долго - должны, но блин не делают......

    и если водителя накажут - будет прецедент - может другим будет уроком



    Ага, то есть то что собака не должна бегать без поводка и хозяина не послужило тому что такая ситуация произошла? Виноват только водитель? Хорошая позиция



    у нас и дети без родителей гуляют, и под машины попадают - а толку то? детей ничему это не учит.

    а в связи с давним изменением закона АО - выгул собаки на поводке и в наморднике не предусмотрен.

    а вот про водителя скажу одно - там спуск и не думаю, что ехал он ровно 40 км, про тормозной путь не буду ничего даже говорить, при разрешенной скорости тормозить намного проще. тем более он видел как металась собака. у меня сын на парковке как то выронил мяч и вырвал руку из моей руки, рванув за ним, а как раз с парковки машина выезжала - благо скорость минимум - успел тормознуть (хотя к водителю здесь бы я лично претензий не имела бы, даже если бы задел ребенка), а если бы вылетал как некоторые - шанс попасть под машину был бы гораздо выше.

    так что - сел за руль - верти головой по сторонам


    Там знак 40 стоит? А Ви и Ваш муж скорость строго соблюдаете?

    На сколько помню штрафы отменили за поводок и намордник, так чтотвроде как надо на поводке водить. Если нет, просьба скинуть мне в лс закон со статьёй.

    Про детей не будем начинать, не та тема.

  • Страйкер

    Страйкер
    6 часов назад

    мужик прав, а мертвое мясо надо оштрафовать за переход в неположенном месте. Плюс возместить мужику ремонт авто в полном объеме со стороны хозяина данного мяса, а если не найдут хозяина то со стороны неравнодушного свидетеля

  • KurOk

    KurOk
    6 часов назад

    Попасть под колеса собака может любому - это да. Но ты обязан ее спасать! Это жизнь, это живое существо! Этот му...к даже скорость не сбросил, хотя видел ее. Он оставил ее умирать на дороге, это разве достойно человека?! Лишить прав однозначно! Примером будет для таких водителей! А Наталья молодец! Только благодаря таким девушкам, иногда даже в таких историях , где вечно все "шито-крыто", справедливость торжествует! И, заметьте, инспекторы ПО ЗАКОНУ были на ее стороне! Так что, разминай ноги, мужик! Ходить тебе пешком, не переходить))))

  • KAMILA_8505

    KAMILA_8505
    6 часов назад

    Gangstarr

    KAMILA_8505

    Gangstarr

    KAMILA_8505

    велосипедисты тоже должны переходить дорогу, ведя велосипед в руках, дети должны переходить дорогу в положенном месте или за руку с родителями, собаки не должны бегать по улицам....

    и так можно продолжать очень долго - должны, но блин не делают......

    и если водителя накажут - будет прецедент - может другим будет уроком


    Ага, то есть то что собака не должна бегать без поводка и хозяина не послужило тому что такая ситуация произошла? Виноват только водитель? Хорошая позиция


    у нас и дети без родителей гуляют, и под машины попадают - а толку то? детей ничему это не учит.

    а в связи с давним изменением закона АО - выгул собаки на поводке и в наморднике не предусмотрен.

    а вот про водителя скажу одно - там спуск и не думаю, что ехал он ровно 40 км, про тормозной путь не буду ничего даже говорить, при разрешенной скорости тормозить намного проще. тем более он видел как металась собака. у меня сын на парковке как то выронил мяч и вырвал руку из моей руки, рванув за ним, а как раз с парковки машина выезжала - благо скорость минимум - успел тормознуть (хотя к водителю здесь бы я лично претензий не имела бы, даже если бы задел ребенка), а если бы вылетал как некоторые - шанс попасть под машину был бы гораздо выше.

    так что - сел за руль - верти головой по сторонам


    Там знак 40 стоит? А Ви и Ваш муж скорость строго соблюдаете?

    На сколько помню штрафы отменили за поводок и намордник, так чтотвроде как надо на поводке водить. Если нет, просьба скинуть мне в лс закон со статьёй.

    Про детей не будем начинать, не та тема.



    сами себе противоречите

  • Johnny_B

    Johnny_B
    6 часов назад

    KurOk

    Попасть под колеса собака может любому - это да. Но ты обязан ее спасать! Это жизнь, это живое существо! Этот му...к даже скорость не сбросил, хотя видел ее. Он оставил ее умирать на дороге, это разве достойно человека?! Лишить прав однозначно! Примером будет для таких водителей! А Наталья молодец! Только благодаря таким девушкам, иногда даже в таких историях , где вечно все "шито-крыто", справедливость торжествует! И, заметьте, инспекторы ПО ЗАКОНУ были на ее стороне! Так что, разминай ноги, мужик! Ходить тебе пешком, не переходить))))



    разумеется всё так, ога, а скорость не сбросил потому что бампер и фары сам у своего авто давно мечтал развалить.

    кстати по поводу спасения живых существ: а не проследуешь ли ты на птицефабрику или мясокомбинат, не помитингуешь ли там, а?

  • Страйкер

    Страйкер
    6 часов назад

    кстати да, жрать то в супе корову или свинью не западло, митингов чтото нет

  • Shift

    Shift
    5 часов назад

    KurOk

    Попасть под колеса собака может любому - это да. Но ты обязан ее спасать! Это жизнь, это живое существо! Этот му...к даже скорость не сбросил, хотя видел ее. Он оставил ее умирать на дороге, это разве достойно человека?! Лишить прав однозначно! Примером будет для таких водителей! А Наталья молодец! Только благодаря таким девушкам, иногда даже в таких историях , где вечно все "шито-крыто", справедливость торжествует! И, заметьте, инспекторы ПО ЗАКОНУ были на ее стороне! Так что, разминай ноги, мужик! Ходить тебе пешком, не переходить))))



    еще одно истеричко...

    кто тебе чем обязан? пойди проспись..

    ты там с радаром стояло, что про скорость утверждаешь?...

    и последнее, ни чего ему не будет, кроме того на что уже влетел, то есть материальный ущерб ...ни кто его не лишит прав..узбагойся и мни свои ноги..

  • ямщик

    ямщик
    5 часов назад



    Инспекторы ГИБДД были на моей стороне, объясняли мужчине, что это мог быть ребенок.



    У зоошизы крышу совсем сносит. ДТП они оформили, ага, как раз. А собака там кем фигурировала? Пешеходом?

    Заврались, блин.

  • ямщик

    ямщик
    5 часов назад

    KurOk

    Попасть под колеса собака может любому - это да. Но ты обязан ее спасать! Это жизнь, это живое существо! Этот му...к даже скорость не сбросил, хотя видел ее. Он оставил ее умирать на дороге, это разве достойно человека?! Лишить прав однозначно! Примером будет для таких водителей! А Наталья молодец! Только благодаря таким девушкам, иногда даже в таких историях , где вечно все "шито-крыто", справедливость торжествует! И, заметьте, инспекторы ПО ЗАКОНУ были на ее стороне! Так что, разминай ноги, мужик! Ходить тебе пешком, не переходить))))



    Вранье. ДТП, как такового, не было. Стало быть и оформлять нечего. Да и случай этот выдуманный.

  • АвтоГАД

    АвтоГАД
    5 часов назад

    Ребята, а ведь эти 300 где-то работают, возможно руководят чем-то/кем-то! Страшно, бл...

  • Флегматичный

    Флегматичный
    4 часа назад

    ямщик



    Инспекторы ГИБДД были на моей стороне, объясняли мужчине, что это мог быть ребенок.



    У зоошизы крышу совсем сносит. ДТП они оформили, ага, как раз. А собака там кем фигурировала? Пешеходом?

    Заврались, блин.



    А вот с одним кабаном аналогичное "ДТП" приключилось, но он, походу, вообще был водителем в последствии сожран:http://www.amur.info/news/2015/07/31/97568 И неравнодушных свидетелей гораздо больше, и кабан ничейный, и утилизационный сбор платить не пришлось. Двойные стандарты, однако.

    PS: Алё, неравнодушные, пишите заявление о восстановлении сроков давности, и вперед!"

  • headache

    headache
    3 часа назад

    Господи! Какой маразм.

  • Maikl

    Maikl
    2 часа назад

    От куда такие "наташи" берутся... их бы на охоту, в тайгу свозить)) вот зрелище бы было))

  • Adolf

    Adolf
    2 часа назад

    ямщик

    KurOk

    Попасть под колеса собака может любому - это да. Но ты обязан ее спасать! Это жизнь, это живое существо! Этот му...к даже скорость не сбросил, хотя видел ее. Он оставил ее умирать на дороге, это разве достойно человека?! Лишить прав однозначно! Примером будет для таких водителей! А Наталья молодец! Только благодаря таким девушкам, иногда даже в таких историях , где вечно все "шито-крыто", справедливость торжествует! И, заметьте, инспекторы ПО ЗАКОНУ были на ее стороне! Так что, разминай ноги, мужик! Ходить тебе пешком, не переходить))))



    Вранье. ДТП, как такового, не было. Стало быть и оформлять нечего. Да и случай этот выдуманный.



    найдите определение дтп и прочитайте. там было именно дтп

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    Adolf
    ямщик

    KurOk

    Попасть под колеса собака может любому - это да. Но ты обязан ее спасать! Это жизнь, это живое существо! Этот му...к даже скорость не сбросил, хотя видел ее. Он оставил ее умирать на дороге, это разве достойно человека?! Лишить прав однозначно! Примером будет для таких водителей! А Наталья молодец! Только благодаря таким девушкам, иногда даже в таких историях , где вечно все "шито-крыто", справедливость торжествует! И, заметьте, инспекторы ПО ЗАКОНУ были на ее стороне! Так что, разминай ноги, мужик! Ходить тебе пешком, не переходить))))



    Вранье. ДТП, как такового, не было. Стало быть и оформлять нечего. Да и случай этот выдуманный.



    найдите определение дтп и прочитайте. там было именно дтп


    Да в тексте уже комментарии от ГИБДД появились. ДТП - было, но водителю за него ничего не будет. Ну только если хозяин собакена найдётся и через суд потребует у водилы компенсацию за погибшего собакена. Ну короче, водиле ничего за это ДТП не будет. Занавес.

  • Казак

    Казак
    2 часа назад

    Я предлагаю штрафовать собак за переход в неположенном месте )))

    Да жалко собаку, но они выбегают на дорогу и среагировать практически не возможно, т.к. они мгновенно выбегает перед автомобилем. Как то давно, мой знакомый сбил собаку которая выбежала и угодила прям под колесо. Удар был сильный. Подойти к собаки он не смог, т.к. боялся психической травмы от увиденного, а помочь ей уже нечем. Он уехал и переживал что такое произошло.

    Просто надо соответствующим службам заниматься проблемой бродячих собак. Слишком много их стало в Благовещенске и становится серьезной проблемой.

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    2 часа назад

    Конечно маразм, у псины был хозяин, бампер жалко.....хозяин Дебил,баба дура

  • Соната

    Соната
    2 часа назад

    Казак

    Я предлагаю штрафовать собак за переход в неположенном месте )))

    Да жалко собаку, но они выбегают на дорогу и среагировать практически не возможно, т.к. они мгновенно выбегает перед автомобилем. Как то давно, мой знакомый сбил собаку которая выбежала и угодила прям под колесо. Удар был сильный. Подойти к собаки он не смог, т.к. боялся психической травмы от увиденного, а помочь ей уже нечем. Он уехал и переживал что такое произошло.

    Просто надо соответствующим службам заниматься проблемой бродячих собак. Слишком много их стало в Благовещенске и становится серьезной проблемой.



    какой психологически ранимый и управляет средством повышенной опасности

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    2 часа назад

    А мне кажется, что мадмуазель больше возмущена чёрствостью и грубостью водителя по отношению к ней, а не собаке. Тем, что ей пришлось везти окровавленное и грязное животное, предпринимать какие-то действия, платить за это деньги. Ну и испытывать моральные страдания, конечно. Она, может думала, что остановится, выскажет ему, ОНА поэтому поводу думает, и праведная и печальная поедет дальше. А оно вон как обернулось...

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    2 часа назад

    И главное, сколько время свободного есть у людей днём

  • Соната

    Соната
    2 часа назад

    действительно, лучше бы мимо проехала. А лучше по еще живой на тот момент псине. Это бы всех устроило

  • Соната

    Соната
    1 час назад

    жестокие стали мы

    по отношению к друг другу

    не говоря о других живых организмах

  • Algol

    Algol
    1 час назад

    Это не ДТП. Собака не является участником дорожного движения либо элементом дороги. Верховный суд уже отменял постановление мирового судьи о привлечении к административной ответственности за оставление места ДТП, когда водитель сбил собаку и уехал

  • Algol

    Algol
    1 час назад

    По ключевым словам "Верховный суд" "собака" "ДТП" в поиске Яндекса можно прочитать об этом случае

  • Соната

    Соната
    1 час назад

    Думаю, главное не это. Это могла быть корова

    Уехать и бросить животное или его труп на дороге - это как минимум оставить опасность на проезжей часть для других водителей

    Нет?

  • Algol

    Algol
    1 час назад

    Корову будет обязан убрать ее хозяин, который не обеспечил безопасный выпас животного. Обязанности убирать тело сбитого животного у водителя нет, есть, помимо хозяина животного, дорожные службы для этого

  • ямщик

    ямщик
    1 час назад

    Adolf

    ямщик



    Вранье. ДТП, как такового, не было. Стало быть и оформлять нечего. Да и случай этот выдуманный.



    найдите определение дтп и прочитайте. там было именно дтп



    Да легко.



    "Дорожно-транспортное происшествие" – событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб.



    И где в этом конкретном случае повод для составления протокола ДТП?

    Вот я ехал и у меня бахнуло колесо и пока я останавливался у меня диск разбило нафиг, только выкинуть. Материальный ущерб. И что? Мне вызывать инспекторов и составлять протокол? А к кому претензии? К производителям покрышки? Ну если оно мне надо, я вызову инспекторов или комиссаров. Чтобы страховку получить если там такой случай расписан. А если нет, то поеду дальше и никаких дтп.

  • Algol

    Algol
    1 час назад

    Я бы за повреждение автомобиля в суд подал на хозяина собаки, если таковой объявится. За необеспечение надлежащего контроля за животным, повлекшее причинение имущественного ущерба

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    1 час назад

    Дождаться постановления ГИБДД не судьба? Нашли повод друг перед другом поумничать

  • Adolf

    Adolf
    1 час назад

    ямщик

    Adolf

    ямщик



    Вранье. ДТП, как такового, не было. Стало быть и оформлять нечего. Да и случай этот выдуманный.



    найдите определение дтп и прочитайте. там было именно дтп



    Да легко.



    "Дорожно-транспортное происшествие" – событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб.



    И где в этом конкретном случае повод для составления протокола ДТП?

    Вот я ехал и у меня бахнуло колесо и пока я останавливался у меня диск разбило нафиг, только выкинуть. Материальный ущерб. И что? Мне вызывать инспекторов и составлять протокол? А к кому претензии? К производителям покрышки? Ну если оно мне надо, я вызову инспекторов или комиссаров. Чтобы страховку получить если там такой случай расписан. А если нет, то поеду дальше и никаких дтп.



    транспортное средство не было повреждено? собака - с точки зрения права, может быть имуществом. ценным имуществом.

  • Adolf

    Adolf
    1 час назад

    Algol

    Я бы за повреждение автомобиля в суд подал на хозяина собаки, если таковой объявится. За необеспечение надлежащего контроля за животным, повлекшее причинение имущественного ущерба



    ст. 1079 ГК РФ читайте внимательно

  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Gangstarr

    ******! Тут же преплели что мог быть ребёнок. Найти хозяина псины и заставить заплатить за бампер. На дтп такое бы гаишники хер забили и не поехали если бы их дядька вызвал.А собачки бегающие по дорлге легко могут спровоцировать дтп с жертвами людскими и с детьми тоже. Когда какая нибудь любительница животных избегая наезда на собаку протаранит авто с семьёй или вылетит на тротуар и там кого-то сбреет



    Сам-то понял, что сказал? Сколько езжу, а опыт вождения у меня с 1993 г, ни разу собаку не сбил. Потому что глаза на месте и голова как надо работает.

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    1 час назад

    Женщина-молодец! Дай Бог ей здоровья и по-больше таких людей. А мужик-равнодушная тварь, каких сейчас не мало.

  • Соната

    Соната
    1 час назад

    Algol

    Корову будет обязан убрать ее хозяин, который не обеспечил безопасный выпас животного. Обязанности убирать тело сбитого животного у водителя нет, есть, помимо хозяина животного, дорожные службы для этого



    а не найдется хозяин, будут дорожную службу ждать все автоумельцы)

    скоро и к поваленному дереву не дотронутся они. ибо станут козлёночком))))

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    1 час назад

    AlgolКорову будет обязан убрать ее хозяин, который не обеспечил безопасный выпас животного. Обязанности убирать тело сбитого животного у водителя нет, есть, помимо хозяина животного, дорожные службы для этого


    Совсем ку-ку. Ни совести ни души.

  • Соната

    Соната
    57 минут назад

    ольга лебедева

    Algol

    Корову будет обязан убрать ее хозяин, который не обеспечил безопасный выпас животного. Обязанности убирать тело сбитого животного у водителя нет, есть, помимо хозяина животного, дорожные службы для этого



    Совсем ку-ку. Ни совести ни души.


    и не говорите

    люди словно сели за руль и ума лишились

  • gbsdex

    gbsdex
    55 минут назад

    Бред. Одной псиной меньше, а то всё засрали. Лучше бы говно за ними убирала, раз такая защитница.

  • gbsdex

    gbsdex
    52 минуты назад

    Полиция всё верно решила!

  • Соната

    Соната
    50 минут назад

    gbsdex

    Бред. Одной псиной меньше, а то всё засрали. Лучше бы говно за ними убирала, раз такая защитница.



    Может не она, а Вы начнете за своими убирать?

  • ямщик

    ямщик
    44 минуты назад

    Adolf

    ямщик


    транспортное средство не было повреждено? собака - с точки зрения права, может быть имуществом. ценным имуществом.



    В этом конкретном случае, она сама по себе. Ничьим имуществом она не является. А вот если бы нашелся хозяин, можно было бы предъявить к нему претензию и потребовать возмещения ущерба.

  • fmulsu

    fmulsu
    39 минут назад

    MbIcли вcлyx

    если хозяин собакена найдётся и через суд потребует у водилы компенсацию за погибшего собакена



    И получит встречный иск за ремонт авто (бампер, внутренние повреждения)... по тарифам ОДа.

  • Adolf

    Adolf
    38 минут назад

    fmulsu

    MbIcли вcлyx

    если хозяин собакена найдётся и через суд потребует у водилы компенсацию за погибшего собакена


    И получит встречный иск за ремонт авто (бампер, внутренние повреждения)... по тарифам ОДа.



    не получит - бесперспективно

  • Adolf

    Adolf
    38 минут назад

    ямщик

    Adolf

    ямщик


    транспортное средство не было повреждено? собака - с точки зрения права, может быть имуществом. ценным имуществом.



    В этом конкретном случае, она сама по себе. Ничьим имуществом она не является. А вот если бы нашелся хозяин, можно было бы предъявить к нему претензию и потребовать возмещения ущерба.



    срок давности по таким делам - 3 года

  • 432

    432
    31 минута назад

    ИДИОТКА с кучей свободного времени

  • lev4ik

    lev4ik
    23 минуты назад

    А я бы на месте водителя все же попытался бы найти владельца убиенной псины и заставить его оплатить ремонт.

    " ГК прямо не указывает на возможность признания источником повышенной опасности животных. Однако вредоносность и бесконтрольность действий крупных домашних (в т.ч. служебных и сторожевых собак) и диких животных, находящихся у юридических лиц и граждан, позволяют при определенных обстоятельствах относить их к источникам повышенной опасности."

    Источник: http://www.gk-rf.ru/statia1079

  • Соната

    Соната
    19 минут назад

    432

    ИДИОТКА с кучей свободного времени



    почему?

  • Соната

    Соната
    18 минут назад

    lev4ik

    А я бы на месте водителя все же попытался бы найти владельца убиенной псины и заставить его оплатить ремонт. " ГК прямо не указывает на возможность признания источником повышенной опасности животных. Однако вредоносность и бесконтрольность действий крупных домашних (в т.ч. служебных и сторожевых собак) и диких животных, находящихся у юридических лиц и граждан, позволяют при определенных обстоятельствах относить их к источникам повышенной опасности." Источник: http://www.gk-rf.ru/statia1079



    Однако автомобиль - источник повышенной опасности. Почему об этом молчите?

  • Algol

    Algol
    15 минут назад

    Адольфу: ст 1079 ГК тут неприменима. В заметке не указано, что водитель что-то нарушил, поэтому за невиновные действия он не может нести ответственность

  • Казак

    Казак
    7 минут назад

    gbsdex

    Бред. Одной псиной меньше, а то всё засрали. Лучше бы говно за ними убирала, раз такая защитница.



    Просто она не встречалась со сворой собак которые человека готовы разорвать. После встречи с собачками по другому рассуждать будет.

  • lev4ik

    lev4ik
    5 минут назад

    Сонате- потому что об этом знают все.

  • Соната

    Соната
    53 секунды назад

    тут собачники при чем? кошка была бы. Вы бы размазывали ее по асфальту еще живую? Увезли бы в клинику? Унесли бы хотя бы на обочину? Что сделали бы вы знатоки права и встречающие свору животных, готовую вас разорвать

    последнее вообще атас, казак ли вы

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