Сбитая насмерть собака стала поводом для оформления ДТП

Фото: instagram.com/goryachie_cerdca

В Благовещенске полицейские оформили ДТП, в котором водитель сбил на дороге собаку и уехал. Мужчина попал в поле зрения правоохранителей благодаря неравнодушной жительнице города Наталье.

Как рассказала девушка ИА «Амур.инфо», инцидент произошел 5 мая. «Я ехала со стороны аэропорта в город. Рядом с молокозаводом увидела, что на дороге лежит собака, а рядом с ней мужчина собирает части от своего автомобиля. Сама машина была припаркована немного дальше, примерно метрах в ста. Я остановилась, подбежала и спросила, жива ли собака. Он сказал, что пес сдох», – вспоминает Наталья.

По ее словам, водитель был озабочен тем, что у его машины оказался поврежден бампер, а не сбитым животным. Горожанка попросила мужчину отнеси собаку на обочину, но получила отказ. Разговор между ними пошел на повышенных тонах. В итоге водитель собрал осколки в багажник и уехал.

Собака была крупной и с ошейником и, со слов девушки, похожа на домашнюю. Оказалось, что пес все еще жив. Животное Наталье помогли погрузить в свой автомобиль другие автолюбители, проезжавшие мимо. Благовещенка повезла пса к ветеринару, но спасти его не успели – он умер по дороге.

«Мы приехали в клинику, врач констатировал смерть – собака скончалась от полученных травм в результате ДТП. Соответственно, мне пришлось заплатить за утилизацию животного – 3 600 рублей. Я же не выкину его ни на помойку, никуда! Сразу же позвонила инспекторам в дежурную часть. Мой вызов приняли по телефону. Я все рассказала, сказала номер машины и так далее. Мне сказали, что инспекторы перезвонят, когда подъедут на место ДТП и чтобы я подъехала туда.

Я приехала на место, прибыл экипаж, и подъехал этот водитель, который сбил собаку. Они пробили его по номерам машины и вызвали на место происшествия. Мы оформили ДТП, я подписала все протоколы. Инспекторы ГИБДД были на моей стороне. Говорили мужчине, что это мог быть ребенок. На что мужчина ответил, что если бы это был ребенок, то он сам бы разбился, но ребенка объехал. Но это собака, и ничего в этом такого он не видит», – рассказывает Наталья.

Девушка рассказала, что дело, скорее всего, передано в суд. По ее словам, мужчину могут лишить водительских прав. «Я хочу показать людям, что так делать нельзя и нужно оставаться человеком. Это видели дети, то есть проходили люди с детьми. Я считаю, что это жестокое обращение с животными. В его случае он должен был хотя бы мне помочь. Он мне отказал, и я осталась наедине с умирающей собакой», – отмечает горожанка.

Водитель пояснил ей, что, когда ехал, видел, как собака мечется по дороге. Животное резко выбежало под колеса, поэтому и произошел наезд. Однако Наталья считает, что машина двигалась с большой скоростью – об этом свидетельствуют полученные автомобилем повреждения: бампер фактически отвалился.

В отделе ГИБДД по Благовещенску ИА «Амур.инфо» подтвердили факт происшествия. «5 мая в 13:57 в районе дома № 24 по Игнатьевскому шоссе произошел наезд на животное – собаку. Люди в ДТП не пострадали», – сказали в ведомстве. Там также добавили, что наказания водителю не будет.

«Материал был собран, объяснения взяты. По данному факту вынесено определение об отказе в возбуждении административного дела в виду отсутствия состава административного правонарушения. Административным кодексом не предусмотрено наказание за наезд на животное. Хозяин собаки не объявлялся. Если найдется хозяин, то он может уже выставить водителю требование в гражданском порядке о возмещении ущерба, но это уже не через ГИБДД. По поводу оставления места ДТП – человек уезжал, но он вернулся, поэтому тут тоже нет состава правонарушения. Получается, тут вред никому не был причинен, кроме самого водителя, чей автомобиль пострадал, – ни людям, ни другим транспортным средствам, ни сооружениям», – пояснили в городском отделе ГИБДД.

При этом, как пояснил в своем объяснении стражам порядка водитель, он вернулся на место ДТП самостоятельно спустя некоторое время и сотрудников Госавтоинспекции вызвал также он.