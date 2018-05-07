Благовещенцам, имеющим ограничения по слуху и зрению, покажут фильм «Они сражались за Родину»

Фото: youtube.com

12 мая в Благовещенске состоится бесплатный кинопоказ для людей с ограничениями по слуху и зрению. На большом экране Амурского областного дома народного творчества покажут фильм «Они сражались за Родину».

Демонстрация фильмов с тифлокомментариями и субтитрами осуществляется в рамках государственной программы «Доступная среда». В течение 2018 года в Амурском областном доме народного творчества демонстрируют фильмы из золотой коллекции киноконцерна «Мосфильм».

Показ фильма режиссёра Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину» приурочен к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. До начала просмотра в большом холле АОДНТ зрители смогут ознакомиться с двумя экспозициями – фотовыставкой «Арт-парад», запечатлевшей кадры из известных художественных фильмов о Великой Отечественной войне, и выставкой областного конкурса декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Амурский сувенир».

Начало кинопоказа в 14:00. Вход свободный, сообщает АОДНТ.