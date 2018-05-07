Благовещенская цирковая студия «Фаворит» поставила спектакль о Царевне-Несмеяне

Благовещенцам 6 мая показали спектакль по мотивам известной русской сказки «Царевна Несмеяна». Постановку подготовила цирковая студия «Фаворит». Показали ее в большом зале Общественно-культурного центра.

Основные персонажи сказки были сохранены, но в этой истории царевна отправилась в большое путешествие по разным странам. И встретила там задорных цыган, бесстрашных воздушных гимнастов, спортивных папуасов и смелых мореплавателей. А ещё Царевну Несмеяну развлекали прыгучие пудели, лисёнок и кролики. Также были фокусы, акробатика и жонглирование.

В спектакле принимали участие все участники цирковой студии «Фаворит», а это 50 детей от 4 до 16 лет. На сцене также работали актёры театральной студии «Дебют», пели для зрителей солисты а-капелла студии Round Seven. В итоге артистов ждали бурные аплодисменты. Подробнее о спектакле читайте в разделе «Культпросвет».