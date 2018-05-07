В Мазановском районе удалось потушить природный пожар, действовавший неделю

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На территории Амурской области за прошедшие сутки зарегистрировано 20 природных пожаров. Из них на данный момент ликвидировано 11 пожаров на площади 8 579 гектаров. Одно из возгораний, находившееся в 49 километрах от крестьянско-фермерского хозяйства «Граматуха» Мазановского района, действовало с 30 апреля.

6 мая этот очаг удалось ликвидировать на площади 4 699 гектаров. На его тушении было задействовано 68 человек, в том числе парашютно-пожарная и десантно-пожарная служба «Амурской авиабазы», лесная охрана Амурской области, а также 36 человек федерального резерва ФБУ «Авиалесоохраны» из Йошкар-Олы.

Всего на тушении пожаров задействовано 714 человек. Это парашютно-пожарная служба Амурской авиабазы (23 человека), десантно-пожарная служба Амурской авиабазы (40 человек), федеральный резерв ФБУ «Авиалесоохрана» (350 человек), летчики-наблюдатели (6 человек), лесная охрана (146 человек), государственная противопожарная служба (35 человек), служба спасения (20 человек), арендаторы (30 человек), привлеченное население (34 человека), амурский спасательный центр Хабаровска (60 человек). Задействовано 87 единиц техники, в том числе шесть воздушных судов (2 вертолета и 4 самолета), которые работают на пожарах и занимаются авиапатрулированием.

По состоянию на 6 мая I класс пожарной опасности действует в Свободненском, Мазановском, Шимановском, Магдагачинском, Белогорском, Ромненском, Серышевском, Благовещенском районах; III класс пожарной опасности – в Тындинском районе; IV класс – в Сковородинском, Завитинском, Октябрьском, Селемджинском районах; V класс – в Зейском, Архаринском, Бурейском районах, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.