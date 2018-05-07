За неделю 17 амурчан пострадали от укусов клещей

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По данным оперативного мониторинга за прошедшую неделю зарегистрировано 17 пострадавших от укусов клещей, в том числе 8 детей. По результатам лабораторных исследований клещей, снятых с пострадавших, зараженных возбудителями клещевых инфекций не выявлено.

Охват экстренной серопрофилактикой составил 85 % от подлежащих лиц. Всего для экстренной профилактики клещевого вирусного энцефалита в области имеется 4 434 дозы противоклещевого иммуноглобулина. С нарастающим итогом привито против клещевого вирусного энцефалита 28 923 человека. Проведены акарицидные обработки 86,5 гектара территорий детских оздоровительных организаций, дошкольных учреждений, зон отдыха и других объектов, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.

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#здоровье #природа

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Екатерина PL