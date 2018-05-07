Хоккеисты космодрома Восточный стали четвертыми в турнире на кубок «Надежда»

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29-30 апреля в поселке Новобурейский прошел турнир по хоккею с шайбой среди взрослых любительских команд на кубок «Надежда». Участие в соревнованиях приняла и сборная космодрома Восточный. Она заняла четвертое место.

За звание лучшей на турнире боролись шесть команд из Амурской области и Еврейской автономной области. Клюшки, кроме хоккеистов Восточного, скрестили «Амурский уголь» (город Райчихинск), «Молот» (поселок Архара), «Беркут» (поселок Облучье, ЕАО), «Арсенал-ветераны» (поселок Новобурейский) и «Арсенал-2» также из Новобурейского.

Турнир проходил в двух подгруппах. В первый день команда Восточного одержала победу в игре с «Беркутом» со счетом 4:3. Второй день был очень напряженным. Первая игра прошла с командой «Арсенал-2», и в ней хоккеисты космодрома уступили со счетом 7:9. Вторая игра с командой «Арсенал-ветераны» завершилась со счетом 7:1 в пользу соперника. Как сообщает ЦЭНКИ, игрок Восточного Максим Иост в ходе игр получил две травмы. После второй, полученной во время третьего матча, Максим не смог продолжить игру.

Команда космодрома Восточный заняла четвертое место, лучшим игроком коллектива признан вратарь Роман Романов.