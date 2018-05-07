В Португалии начался 63-й песенный конкурс «Евровидение»

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6 мая состоялось в столице Португалии Лиссабоне состоялось открытие международного песенного конкурса «Евровидение». Традиционно красную дорожку заменили синей – в цвет реки Тежу, на набережной которой стартовало открытие, а также океана, ставшего главной темой 63-го по счету конкурса.

Главной темой музыкального состязания в этом году объявлен океан, девизом - All aboard! (Все на борт!).

Россию в этом году представляет певица Юлия Самойлова, сообщает ТАСС. Самые популярные вопросы иностранных журналистов представительнице России касались ее терьера Тимошки, с которым она приехала на открытие. «Спрашивали о чем песня, а также про Тимошку», – поделилась она с российской прессой. Судя по снимкам, 29-летняя певица выйдет на сцену в оригинальном наряде, которое пользователи Сети сразу же окрестили «платье-гора».

По словам главы делегации, главного продюсера музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрия Аксюты, россиян принимают в Лиссабоне очень доброжелательно.

Около четырех часов пришлось журналистам ожидать очереди Александра Рыбака, который после успеха в 2009 году в Москве был выбран вновь представлять Норвегию. «Девять лет назад моя песня была о любви. А в этот раз мой посыл слушателям другой: верь даже в самую маленькую свою идею», – пояснил певец решение вернуться на конкурс.

Во вторник, 8 мая, девятнадцати конкурсантам – участникам первого полуфинала – предстоит выступить на арене Altice в Парке Наций.

Второй полуфинал, в котором россиянка Юлия Самойлова выйдет под шестым номером с песней I Won’t Break («Я не сломаюсь», авторы: Нэтта Нимроди, Арье Бурштейн и Леонид Гуткин) пройдет 10 мая. Финал конкурса состоится 12 мая. Конкурс в России будет транслировать Первый канал.

В 2017 году Юлию Самойлову не пустили на конкурс, проходивший на Украине. Самойлова с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности.