Благовещенка установила рекорд в беге

Фото клуба любителей бега «Бег к мечте»

4 и 5 мая в Благовещенске на стадионе «Амур» прошли чемпионат и первенство Приамурья по легкой атлетике. На них жительница Благовещенска Ангелина Микотина установила рекорд Амурской области. Она преодолела дистанцию в 5 тысяч метров за 18 минут и 34 секунды.

«Это лучший результат за все время, что я бегаю дистанцию 5 тысяч метров. Время получилось намного лучше, чем я предполагала, так как за неделю это у меня был четвертый старт на официальных соревнованиях – 29 апреля бежала 10 километров в китайском городе Хума, 1 мая участвовала в первенстве города по бегу на длинные дистанции, и на этих соревнованиях у меня был старт на 1 500 метров, где я также заняла первые места. За подготовку я благодарна тренеру Леониду Петровичу Блажко», – рассказала Ангелина Микотина.

Ранее Ангелина уже устанавливала рекорд на дистанции 5 тысяч метров. Минувшей зимой ее время было 19 минут и 37 секунд, говорится в сообщении клуба любителей бега «Бег к мечте».

Прошедшие соревнования стали отборочными на первенство и чемпионат Дальневосточного федерального округа. Участие в них приняли около 300 человек из спортивных школ Благовещенска, Белогорска, Свободного, Райчихинска, Пояркова, а также клуба любителей бега «Бег к мечте».

Организаторы отмечают, что официальный рекорд установлен один, но многие спортсмены улучшили личные результаты.