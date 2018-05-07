Амурский краеведческий музей откроет филиал в Доме Саяпина

В Благовещенске откроется филиал Амурского областного музея. Он разместится в двухэтажном деревянном здании по адресу: улица Амурская, 216. Голубой дом с ажурными наличниками также известен как Дом Саяпина. Он строился как административное здание в 1915 году.

Двухэтажный деревянный дом, стоящий недалеко от перекрестка улиц Калинина и Амурской, до революции принадлежал купцу Иннокентию Саяпину. Владелец сдавал его в аренду одному из городских училищ. В последние годы здесь размещалось представительство Иркутского масложиркомбината. Сотрудники съехали, и занять здание было предложено Амурскому областному краеведческому музею.

«Мы думаем, что это должен быть музейно-выставочный комплекс, где будут различные выставки, проводиться музыкально-литературные встречи – такой домашний, семейный музей с детским центром. И, конечно, здесь должна быть отражена история амурского купечества, – рассказала директор Амурского областного краеведческого музея Елена Пастухова. – Сейчас мы собираемся сделать совсем небольшой ремонт, обновить, подкрасить. И сразу начнем переезжать, оформлять выставки – и художественные, и исторические, и коллекционные. Думаю, месяца два-три нам понадобятся».

В Благовещенске нет ни отдельного собрания истории амурского купечества, ни художественного музея. Недавно закрылся и выставочный зал. Все выставки местные и приезжие художники проводят в Амурском областном краеведческом музее.

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