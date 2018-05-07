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Амурский краеведческий музей откроет филиал в Доме Саяпина

Амурский краеведческий музей откроет филиал в Доме Саяпина

В Благовещенске откроется филиал Амурского областного музея. Он разместится в двухэтажном деревянном здании по адресу: улица Амурская, 216. Голубой дом с ажурными наличниками также известен как Дом Саяпина. Он строился как административное здание в 1915 году.

Двухэтажный деревянный дом, стоящий недалеко от перекрестка улиц Калинина и Амурской, до революции принадлежал купцу Иннокентию Саяпину. Владелец сдавал его в аренду одному из городских училищ. В последние годы здесь размещалось представительство Иркутского масложиркомбината. Сотрудники съехали, и занять здание было предложено Амурскому областному краеведческому музею.

«Мы думаем, что это должен быть музейно-выставочный комплекс, где будут различные выставки, проводиться музыкально-литературные встречи – такой домашний, семейный музей с детским центром. И, конечно, здесь должна быть отражена история амурского купечества, – рассказала директор Амурского областного краеведческого музея Елена Пастухова. – Сейчас мы собираемся сделать совсем небольшой ремонт, обновить, подкрасить. И сразу начнем переезжать, оформлять выставки – и художественные, и исторические, и коллекционные. Думаю, месяца два-три нам понадобятся».

В Благовещенске нет ни отдельного собрания истории амурского купечества, ни художественного музея. Недавно закрылся и выставочный зал. Все выставки местные и приезжие художники проводят в Амурском областном краеведческом музее.

Подробнее в рубрике «Культпросвет».

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#культура #память

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Комментарии
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    2 часа назад

    Будем надеяться, что не сгорит.

  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    2 часа назад

    Почему бы и нет! Ведь не одного поджигателя в городе полицаи не нашли.

  • Энн

    Энн
    2 часа назад

    Отличная новость! Особенно идея с детским центром.

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    1 час назад

    Ну, вот здания для музеев в городе, оказывается, есть, и не маленькие. А что о "Музее истории города Благовещенска" не подумали?... Впрочем, сложилось уже ощущение, что руководству города Благовещенска "Музей истории города Благовещенска" не очень то и нужен... ))

  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    1 час назад

    интересно - если я например потомок этого Саяпина, могу я потребовать вернуть собственность предка?

  • Братеев1

    Братеев1
    16 минут назад

    много вас таких Саяпиных

  • Е.Петров

    Е.Петров
    16 минут назад

    Да, конечно, очень плохо, что в таком историческом городе, как Благовещенск нет своего ГОРОДСКОГО музея – Музея истории города Благовещенска, хотя раньше, до середины 1920-х годов, и был такой - Благовещенский городской музей! (( А ведь Благовещенск со своей 160-летней историей, позиционирует себя, как один из ведущих культурных, исторических и туристических центров Дальнего Востока, в т.ч. даже международных! Стоит сказать, что во всех других 9(девяти) городах Амурской области свои музеи есть, последним Музей организуется в Завитинске, есть даже свой музей в небольшом Углегорске, ныне город Циолковский, где население всего то около 7 тысяч. Пора возрождать Музей истории ГОРОДА Благовещенска!!!

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    2 минуты назад

    А куда съехал "Масложир", кто знает???

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