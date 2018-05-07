Тема полуденного «Эха Москвы в Благовещенске»: тушение лесных пожаров

В дневном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» выйдет интервью с начальником парашютно-десантной службы ФБУ «Авиалесоохрана» Виктором Коносевичем (г. Москва). Ведущий Алексей Воскобойников побеседует с гостем о тушении лесных пожаров.

Дневной эфир проведут Алексей Воскобойников и Екатерина Кузьмина. В вечернем эфире выйдет программа «Семейные разборки» с Алексеем Воскобойниковым и Анастасией Болотиной. Тема выпуска: «Единство и борьба противоположностей».

Утренний эфир «Эха» выходит с 07:00 до 09:00 (по будням) и с 09:00 до 10:00 (по субботам); дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням); вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также слушатели могут предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Прямые трансляции наших интервью можно наблюдать в иИнстаграм-аккаунте «Эха» https://www.instagram.com/echo101_5/