Две юные велосипедистки попали под колеса в Благовещенске

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В Приамурье за последние дни произошло два ДТП, в которых пострадали две девочки. Обе пострадавшие – велосипедистки, на которых совершили наезд автомобили.

Первая авария случилась 4 мая в 12:44 в Благовещенске. Водитель, управляя автомобилем Toyota Harrier, не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением и допустила съезд с проезжей части. Как следствие – произошел наезд на 9-летнюю велосипедистку, которая находилась на тротуаре.

Второе ДТП также произошло в Благовещенске. 6 мая в 18:51 на нерегулируемом перекрестке улиц Красноармейской и Шимановского 11-летняя велосипедистка выехала на проезжую часть в зоне перекрестка, перед близко движущимся автомобилем, на нее наехал автомобиль Toyota Sprinter.

Обе пострадавшие с травмами были доставлены в лечебные учреждения, сообщает ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский».