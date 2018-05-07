Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:40 0

Две юные велосипедистки попали под колеса в Благовещенске

Две юные велосипедистки попали под колеса в Благовещенске
Фото: misanec.ru

В Приамурье за последние дни произошло два ДТП, в которых пострадали две девочки. Обе пострадавшие – велосипедистки, на которых совершили наезд автомобили.

Первая авария случилась 4 мая в 12:44 в Благовещенске. Водитель, управляя автомобилем Toyota Harrier, не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением и допустила съезд с проезжей части. Как следствие – произошел наезд на 9-летнюю велосипедистку, которая находилась на тротуаре.

Второе ДТП также произошло в Благовещенске. 6 мая в 18:51 на нерегулируемом перекрестке улиц Красноармейской и Шимановского 11-летняя велосипедистка выехала на проезжую часть в зоне перекрестка, перед близко движущимся автомобилем, на нее наехал автомобиль Toyota Sprinter.

Обе пострадавшие с травмами были доставлены в лечебные учреждения, сообщает ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский».

Просмотров всего: 959

#дети #ДТП #происшествия #транспорт

распечатать


Происшествия 8

В Благовещенске снова горела пекарня на Трудовой (видео)

Общество 3

Амурские росгвардейцы провели автопробег «Вахта памяти. Сыны Великой Победы»
Происшествия 11

В Благовещенске под утро загорелись две «тойоты»
Происшествия 2

В Благовещенском районе при столкновении двух авто пострадали три человека
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь