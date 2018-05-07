В Приамурье возможен небольшой дождь: прогноз погоды на 7 мая

Фото: Splash!

В Амурской области 7 мая установится переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь. Северо-восточный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, местами его порывы достигнут 12 метров в секунду.

Температура составит 13…18 градусов тепла. На севере области термометры покажут 15…20 градусов выше нуля, местами по крайним северным районам будет до плюс 10. В Благовещенске установится переменная облачность, возможен небольшой дождь. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура составит 15…17 градусов тепла, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL