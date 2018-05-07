В Благовещенске снова горела пекарня на Трудовой (видео)

Пожарные – семь человек и две единицы техники – прибыли на место происшествия через пять минут и приступили к тушению. Открытое горение было ликвидировано в течение четырех минут, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

В результате пожара повреждена вытяжная вентиляция цеха на площади пять квадратных метров, уничтожен вытяжной вентилятор. Обошлось без пострадавших.

Причину и виновника происшествия устанавливают.

Видео: instagram.com/mreporter_blg