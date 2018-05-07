Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:07 8

В Благовещенске снова горела пекарня на Трудовой (видео)

В Благовещенске снова горела пекарня на Трудовой (видео)

Вечером 6 мая в Благовещенске пожарные выезжали тушить пекарню, расположенную по адресу: улица Трудовая, 254. Это здание недавно горело – 24 апреля.

Пожарные – семь человек и две единицы техники – прибыли на место происшествия через пять минут и приступили к тушению. Открытое горение было ликвидировано в течение четырех минут, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

В результате пожара повреждена вытяжная вентиляция цеха на площади пять квадратных метров, уничтожен вытяжной вентилятор. Обошлось без пострадавших.

Причину и виновника происшествия устанавливают.

Видео: instagram.com/mreporter_blg

Просмотров всего: 1133

#пожары #происшествия

распечатать


Происшествия 1

В Мазановском районе удалось потушить природный пожар, действовавший неделю

Происшествия

Две юные велосипедистки попали под колеса в Благовещенске

Общество 1

Амурских и хабаровских спасателей наградили за спасение Хинганского заповедника от огня
Происшествия 11

В Благовещенске под утро загорелись две «тойоты»
Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    все надзорные органы на пожарах а области

  • 123.rewq

    123.rewq
    3 часа назад

    Чорт! Опять хлеб будет подгоревший.

  • SSk

    SSk
    3 часа назад

    чет часто стали пекарни гореть) будто кто то поджигает)

  • Victrix

    Victrix
    2 часа назад

    Господи. Лишь бы не Кухлзян... Лишь бы не Кухлзян...

  • Тоха028

    Тоха028
    2 часа назад

    что то нечисто с пекарней с этой...

  • виталя1979

    виталя1979
    2 часа назад

    Victrix

    Господи. Лишь бы не Кухлзян... Лишь бы не Кухлзян...



    Это он и есть. Кулахсзян

  • ООШШ

    ООШШ
    1 час назад

    Лишимся дешевых хлебобулочных изделий,малоимущие у него берут,молодец,выпекает хлеб по доступной цене Кулахсзян. Странно кажется,почему именно его пекарня горит уже дважды...Ну думаю следователи,если по справедливости должны найти причину возгорания.

  • Александр Невский

    Александр Невский
    9 минут назад

    Конкуренция ,тем паче тайваньский автономный округ

Показать все (8) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь