Миска, купленная за 3 доллара, ушла с молотка за 2 миллиона: обзор прессы

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Сколько лет было грабительнице, укравшей у прихожанки сумку с деньгами и планшетом; кого предлагают в торговых центрах Китая женщинам и кто остановил грабителей коттеджа в Девоншире. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Об этом пишут все

«Известия» пишут о том, что с 4 мая в стране изменилась система прохождения техосмотра. Это сообщение тут же прокомментировали эксперты издания. Они разъяснили, что большая часть ДТП происходит из-за повреждений колес или из-за отказа тормозов. При тест-драйве на стенде эти неполадки не представляется возможным обнаружить, потому и процедура ТО лишена всякого смысла.

В качестве примера, когда прохождение ТО действительно было бы полезно, эксперты привели английскую систему: техосмотр производится при перерегистрации автомобиля на другого собственника. Эта система более логична и действительно необходима для автовладельцев, она помогла бы избавиться от множества автомобильных мошенников, а также выявить большое количество автохлама.

Нечто подобное можно прочесть также в «Комсомольской правде» и в «Аргументах неделi».

Полный абзац

Кстати, об «Аргументах неделi». Еще здесь пишут о том, что в одном из православных храмов Симферополя произошло ограбление. Местная жительница сообщила, что ей угрожали предметом, похожим на нож, и отобрали сумочку с мобильным телефоном, планшетом и деньгами.

По подозрению в совершении кражи была задержана 73-летняя женщина, которая во всем призналась. Теперь даме светит срок до пяти лет. И если ей дадут по максимуму, то – прибросьте на калькуляторе – небо без клеточек она увидит уже в 78 лет.

Вам статья

Давайте теперь посмотрим, чем нас порадует «Моя семья». В принципе, ничего особенного, всё как обычно, «плакательные» истории из цикла «Он ушел, меня с детьми оставил», «Он пьет, а семья без денег» и «Моя подруга строит глазки моему мужу». Об этом в каждом номере, поэтому я нечасто обращаюсь к названной газете – сам могу при случае насочинять подобного, просто лень.

А в том номере, что я листаю, самое симпатичное – в заметке, как в Китае некоторые торговые центры предлагают женщинам «друга на час». Он ходит с покупательницей по отделам, носит ее сумки, развлекает беседой, оценивает ее обновки, когда она их примеряет, делает комплименты, чего от настоящего мужа шиш дождёшься, ну и т.д.

Оп-паньки!

Другой газетой оказалась «Панорама», рассказавшая о том, как 10 лет назад некая итальянская семья приобрела на «блошином» рынке самую обычную миску. Она обошлась им всего в несколько евро. Зачем они купили ее – и сами сказать не могут, просто чем-то приглянулась. Они пару раз даже пытались покормить с нее кота, но тот наотрез отказался, видимо побрезговав, узнав, где ее приобрели хозяева.

Что же было дальше? А дальше эта посудина попала на глаза опытному антиквару, который определил, что с виду непримечательная миска на самом деле очень древняя и была сделана еще в период существования империи Сун. Это обстоятельство подняло цену миски в миллионы раз. Короче, занюханную миску продали на аукционе «Сотбис» в Нью-Йорке за более чем 2 миллиона евро! Кстати, выяснилось, что искусствоведам до сих пор была известна лишь одна подобная миска — такой же формы, размера, цвета и с почти идентичным орнаментом. Вот уже более 60 лет она хранится в Британском музее Лондона.

На посошок

И напоследок дайджест «Удивительный мир», рассказавший о том, как в Великобритании пожилая женщина, проживающая в небольшом коттедже в живописном местечке графства Девоншир, случайно увидела в окно, как к ее жилищу крадутся подозрительные люди в масках. Как потом оказалось, это были грабители, посчитавшие, что у них будет легкая добыча. Какое там! Старушка была в свое время призером различных соревнований по стрельбе из лука, и дома у нее хранился самый настоящий лук – из тех, какими пользовались завоеватели допороховых времен.

Женщина не стала тратить время на дурные оклики, типа: «Стой, стрелять буду», а сразу, одну за другой, выпустила три стрелы. То ли ветер немного скорректировал полет стрел, то ли бабулька пожалела грабителей, но никого не пришила к земле навеки, оставив возможность полиции допросить серьезно раненных злоумышленников.