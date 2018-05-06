Благовещенские футболисты завоевали Кубок России III дивизиона

Фото: Амурский футбольный союз

Футбольный клуб «Благовещенск» завоевал Кубок России среди команд III дивизиона зоны «Дальний Восток». Игры, в которых участвовали любительские команды, прошли в Биробиджане со 2 по 5 мая.

«Пока не на регулярной основе, а в разовом варианте большой футбол возвращается в столицу Приамурья, в город Благовещенск. Амурские футболисты под руководством Владимира Семенова и Евгения Шкилова добились права принять на своем стадионе профессиональную команду II дивизиона в основной сетке розыгрыша Кубка России. Поздравляем всех болельщиков с этим знаменательным событием!» – такое сообщение опубликовано на официальном сайте Амурского футбольного союза. Там же разместили видео «Голы первого Кубка Дальнего Востока».

Команда «Благовещенск» забила в ворота соперников девять голов. Благовещенские футболисты играли с биробиджанскими и хабаровскими соперниками.