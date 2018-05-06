Амурских и хабаровских спасателей наградили за спасение Хинганского заповедника от огня

Как сообщает «Восток Медиа», награды получили сотрудники главного управления МЧС России по Амурской области. Хинганский заповедник защищали от природных пожаров всем миром: помогали сотрудники заповедника и Архаринского авиаотделения, пожарной части ПЧ-61, лесной охраны Архаринского и Бурейского лесхозов. С 20 апреля прибыли дополнительные силы из Хабаровска с необходимым снаряжением. В течение 10 суток они защищали заповедник от огня в составе наземной группировки. Для тушения пожаров также привлекли два самолета-амфибии Бе-200 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.

«Благодаря слаженной работе всех, кто боролся с огнем, природный пожар на территории Хинганского государственного заповедника удалось ликвидировать и предотвратить ущерб, который мог быть огромным. Важно, что хвойники не пострадали и средние и крупные животные смогли уйти», – сообщил замдиректора заповедника по науке Вячеслав Кастрикин.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, с 1 мая три группы спасателей ДВРПСО перебросили из Архаринского в Магдагачинский район Амурской области. Там они потушили уже больше 30 километров кромки природных пожаров в окрестностях села Толбузино.