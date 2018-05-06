Амурские росгвардейцы провели автопробег «Вахта памяти. Сыны Великой Победы»

Фото: www.rosgvard.ru

Сотрудники отдела Росгвардии по Амурской области приняли участие в автопробеге «Вахта памяти. Сыны Великой Победы». Маршрут пробега составил больше 80 километров.

Участники патриотической акции проехали из Благовещенска в Чигири, затем в Верхнеблаговещенское, после чего вернулись в город. Участники акции «Вахта памяти. Сыны Великой Победы» на площади Победы возложили цветы и почтили минутой молчания память воинов-амурцев, погибших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны.

С флагами и символикой Победы в Великой Отечественной войне участники автопробега проехали в Чигири к памятнику воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, к памятнику казакам-первопроходцам в Верхнеблаговещенском и памятнику воинам-интернационалистам в центре Благовещенска.