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Амурские росгвардейцы провели автопробег «Вахта памяти. Сыны Великой Победы»

Амурские росгвардейцы провели автопробег «Вахта памяти. Сыны Великой Победы»
Фото: www.rosgvard.ru

Сотрудники отдела Росгвардии по Амурской области приняли участие в автопробеге «Вахта памяти. Сыны Великой Победы». Маршрут пробега составил больше 80 километров.

Участники патриотической акции проехали из Благовещенска в Чигири, затем в Верхнеблаговещенское, после чего вернулись в город. Участники акции «Вахта памяти. Сыны Великой Победы» на площади Победы возложили цветы и почтили минутой молчания память воинов-амурцев, погибших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны.

С флагами и символикой Победы в Великой Отечественной войне участники автопробега проехали в Чигири к памятнику воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, к памятнику казакам-первопроходцам в Верхнеблаговещенском и памятнику воинам-интернационалистам в центре Благовещенска.

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#закон #память #транспорт

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Комментарии
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  • Arbitr

    Arbitr
    18 минут назад

    Какое знаменательное событие! Ну просто с места не сойти!

  • Oldlord

    Oldlord
    5 минут назад

    А чего не на "Москвичах" и "Жигулях"?

    Не патриоты, типа???

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