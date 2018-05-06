Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:13 5

Возле благовещенской новостройки разверзлась яма

Возле благовещенской новостройки разверзлась яма

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратился житель Благовещенска, который рассказал, что во дворе нового дома в областном центре Приамурья провалился недавно уложенный асфальт. Яма образовалась возле дома по адресу: Заводская, 4.

«Дом новый, недавно построен. После вчерашнего дождя провалился новый асфальт. Яма довольно глубокая. Мы опасаемся», – рассказал горожанин.

Редакция информагентства обратилась за комментарием в администрацию Благовещенска.

Просмотров всего: 1766

#ЖКХ #строительство

распечатать

Фотогалерея

Общество

Более 21 тысячи благовещенцев приняли участие в акции «Чистый город»
Общество 22

В Благовещенске продолжается строительство храма Ксении Петербургской
Общество

В центре Благовещенска ремонтируют сгоревшее здание магазина «Меркурий»
Происшествия 38

Завершено расследование дела в отношении директора и трех учредителей СК «Городок»
Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • SoSeDkA

    SoSeDkA
    2 часа назад

    Дождь сильный. Асфальт не расчитан на такой дождь..

  • AК-47

    AК-47
    2 часа назад

    SoSeDkA

    Дождь сильный. Асфальт не расчитан на такой дождь..



    на видео,где провал-не асфальт,а какие то плиты,а такую полосу кто аккуратно выкопал?

    возможно,там все до этого было перекопано теми,кто у нас обычно дороги разрушает зимой,а не мифическими ливнями

  • Инагуратор

    Инагуратор
    1 час назад

    Обратилась за комментариями в АДминистрацию...

    По поводу развершейся дыры

    Вот прям куда надо,прям по адресу

  • gbsdex

    gbsdex
    9 минут назад

    Надо было написать Дом вот вот засосёт яма

  • postal

    postal
    2 минуты назад

    gbsdex

    Надо было написать Дом вот вот засосёт яма



    чОрная дыра

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь