Возле благовещенской новостройки разверзлась яма

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратился житель Благовещенска, который рассказал, что во дворе нового дома в областном центре Приамурья провалился недавно уложенный асфальт. Яма образовалась возле дома по адресу: Заводская, 4.

«Дом новый, недавно построен. После вчерашнего дождя провалился новый асфальт. Яма довольно глубокая. Мы опасаемся», – рассказал горожанин. Редакция информагентства обратилась за комментарием в администрацию Благовещенска.

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#ЖКХ #строительство

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Елена Котейко