Возле благовещенской новостройки разверзлась яма
В редакцию ИА «Амур.инфо» обратился житель Благовещенска, который рассказал, что во дворе нового дома в областном центре Приамурья провалился недавно уложенный асфальт. Яма образовалась возле дома по адресу: Заводская, 4.
«Дом новый, недавно построен. После вчерашнего дождя провалился новый асфальт. Яма довольно глубокая. Мы опасаемся», – рассказал горожанин.
Редакция информагентства обратилась за комментарием в администрацию Благовещенска.
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