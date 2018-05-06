В Благовещенске под утро загорелись две «тойоты»

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В областном центре Приамурья горели два автомобиля иностранного производства – Toyota Vitz и Toyota Ipsum. Пожар случился в 04:32 утра возле дома № 251 по улице Островского.

Через пять минут огнеборцы пожарно-спасательной части № 12 в составе четырех человек и одной единицы техники, прибыли на место. За четыре минуты пожарные ликвидировали открытое горение. В результате Toyota Vitz поврежден огнем практически по всей площади, у Toyota Ipsum пострадала преимущественно передняя часть.

Причина и виновник устанавливаются, сообщает ГУ МЧС России по Амурской области.