В Благовещенском районе при столкновении двух авто пострадали три человека

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Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, произошедшего на 116 километре автодороги «Подъезд к Благовещенску». 5 мая в 22:40 столкнулись два автомобиля - Toyota Mark II и Toyota Caldina.

Пострадали три человека: водитель 1969 года рождения и женщина-пассажир 1978 года рождения из Toyota Caldina, а также женщина-пассажир 1985 года рождения, находившаяся в Toyota Mark II. С травмами пострадавших доставили в медицинское учреждение.

В настоящий момент полицейские устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего, сообщает амурское управление МВД России.