В девяти районах Амурской области установлен высокий класс пожарной опасности

На территории Амурской области за прошедшие сутки зарегистрировано 23 природных пожара. Из них четыре ликвидировано на площади 172 гектара. Действующими остаются 19 возгораний, шесть из которых закрыты решением КЧС, еще шесть удалось локализовать в Зейском, Тындинском, Сковородинском, Магдагачинском, Мазановском районах на общей площади 3 475 гектаров.

Пожары действуют в Зейском (2), Мазановском (1), Тындинском (1), Магдагачинском (2), Сковородинском (1) районах.

На тушении пожаров задействованы 743 человека. Из них: парашютно-пожарная служба Амурской авиабазы (23 человека), десантно-пожарная служба Амурской авиабазы (43 человека), федеральный резерв ФБУ «Авиалесоохрана» (312 человек), летчики-наблюдатели (6 человек), лесная охрана (152 человека), государственная противопожарная служба (45 человек), служба спасения (20 человек), арендаторы (42 человека), привлеченное население (40 человек), амурский спасательный центр Хабаровска (60 человек).

Задействованы 93 единицы техники, в том числе шесть воздушных судов (1 вертолет и 5 самолетов), принадлежащие «Амурской авиабазе», МЧС и частному лицу. Техника работала на пожарах и проводила авиапатрулирование районов.

По состоянию на 5 мая определены классы пожарной опасности в следующих районах: III класс пожарной опасности – в Тындинском; IV класс пожарной опасности – в Зейском, Магдагачинском, Сковородинском, Завитинском, Октябрьском, Селемджинском; V класс пожарной опасности – в Шимановском, Бурейском, Свободненском, Мазановском, Архаринском, Благовещенском, Белогорском, Ромненском, Серышевском районах.

На всей в Амурской области с 6 апреля открыт пожароопасный сезон и установлен особый противопожарный режим, с 7 апреля – введен режим ЧС в лесах регионального характера. С 26 апреля с 19:00 по местному времени на территории всей Амурской области объявлен режим ЧС.