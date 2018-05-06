Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:51 0

37 амурских долгожителей в мае получат поздравления от президента России

37 амурских долгожителей в мае получат поздравления от президента России
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Именные поздравительные письма за подписью Владимира Путина направлены 37 амурским долгожителям – ветеранам и участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. В мае 2018 года они отмечают юбилейные дни рождения – 90 и 95 лет.

30 ветеранов в мае отметят 90-летний юбилей, а семи исполнится по 95 лет. Из 37 долгожителей – 35 женщин и двое мужчин.

Больше всего долгожителей проживают в Благовещенске – семь человек. Пять живут в Белогорске, по одному-двум – в других городах и районах Амурской области.

Сведения для подготовки персональных поздравлений от главы государства отделение Пенсионного фонда по Амурской области передает в Администрацию президента РФ ежемесячно, с июля 2011 года.

Просмотров всего: 209

#жизнь #праздники #российская власть

распечатать


Общество

В Благовещенске состоится благотворительный концерт для Даши Сибилевой
Общество 3

Минфин уточнил правила льготной ипотеки для семей с детьми
Общество 11

В России предложили ввести налог на одноразовую посуду
Общество

Одиноких престарелых из благовещенского дома «Ветеран» поздравили с Днем Победы
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь