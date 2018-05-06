37 амурских долгожителей в мае получат поздравления от президента России

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Именные поздравительные письма за подписью Владимира Путина направлены 37 амурским долгожителям – ветеранам и участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. В мае 2018 года они отмечают юбилейные дни рождения – 90 и 95 лет.

30 ветеранов в мае отметят 90-летний юбилей, а семи исполнится по 95 лет. Из 37 долгожителей – 35 женщин и двое мужчин.

Больше всего долгожителей проживают в Благовещенске – семь человек. Пять живут в Белогорске, по одному-двум – в других городах и районах Амурской области.

Сведения для подготовки персональных поздравлений от главы государства отделение Пенсионного фонда по Амурской области передает в Администрацию президента РФ ежемесячно, с июля 2011 года.