В Благовещенске состоится благотворительный концерт для Даши Сибилевой

Ребенку провели несколько курсов лечения. Для улучшения состояния Даше требуется продолжить реабилитацию. На это нужны деньги.

«Билет на концерт стоит 150 рублей. Будут участвовать танцевальные коллективы города, чтецы, фаерщики, а также команда КВН "Осторожно, ДВОКУ!". Кроме того, в нашем инстаграм-аккаунте люди_добра будет проводиться розыгрыш призов – тур в Хэйхэ, абонементы и купоны спортклуба, а также сладкие призы», – рассказали организаторы концерта.

В Амурском государственном университете 18 мая в 19 часов начнется благотворительный концерт. Собранные средства передадут маме двойняшек Елене Сибилевой. «Уже собрано 495 908 рублей 70 копеек. Нужно собрать еще 834 500 рублей. Это огромные деньги, но мы надеемся на помощь неравнодушных людей», – говорит Елена.

Все, кто хочет помочь маленькой Даше жить полноценной жизнью, могут перечислить деньги на счет Сбербанка: 4276 0300 1666 7078. Мобильный банк: +7-961-954-80-54, получатель: Сибилева Е.А.